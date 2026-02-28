存在感あるフォルム！ポケモン「はじまりのピカチュウ」ぬいぐるみ登場で大反響「買えんかった」「確保！」
ポケモン初のゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』で出会えるピカチュウをイメージした、丸くて愛らしいフォルムが特徴の「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットが、ポケモンセンターに登場した。ネット上では早くも購入報告や品切れ報告が出ており話題になっている。
【写真】存在感あるフォルム！「はじまりのピカチュウ」ぬいぐるみ＆マスコット
洗練されたデザインで、シンプルかつ存在感ばつぐんなぬいぐるみとマスコットで、お出かけに連れていったり、お部屋に飾って楽しむのもおすすめ。シックなモノトーンカラーで表現されたピカチュウとなっている。
ポケモンセンターオンラインでは、2月28日10時より取り扱いがスタートしており、ネット上では「ポケセンオンライン後5分待ちではじまりのピカチュウ売り切れて泣いてる」「はじまりのピカチュウは確保！在庫もたっぷりで余裕もって買えた」「はじまりのピカチュウ…買えんかった」「はじまりのピカチュウ店舗行ったらまだあるのかな オンライン無理だったよ」などの声が出て、Xでは「はじまりのピカチュウ」のワードがトレンド入りした。
『ポケットモンスター』シリーズは、1996年2月27日に発売されたゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』が1作目で、ポケモンを捕まえて育てる「コレクション性」や、友達同士で交換や対戦をする「コミュニケーション性」などが人気となっており、1作目は151種類だったポケモンの数も現在は1025種類登場。
そのほかカードゲーム、テレビアニメや映画、アプリゲーム、グッズなど幅広く展開され、世界中で愛され続けており、本日27日は1作目が発売されてから記念すべき30周年となっている。
■商品価格
ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ 3300円
マスコット はじまりのピカチュウ 880円
【写真】存在感あるフォルム！「はじまりのピカチュウ」ぬいぐるみ＆マスコット
洗練されたデザインで、シンプルかつ存在感ばつぐんなぬいぐるみとマスコットで、お出かけに連れていったり、お部屋に飾って楽しむのもおすすめ。シックなモノトーンカラーで表現されたピカチュウとなっている。
『ポケットモンスター』シリーズは、1996年2月27日に発売されたゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』が1作目で、ポケモンを捕まえて育てる「コレクション性」や、友達同士で交換や対戦をする「コミュニケーション性」などが人気となっており、1作目は151種類だったポケモンの数も現在は1025種類登場。
そのほかカードゲーム、テレビアニメや映画、アプリゲーム、グッズなど幅広く展開され、世界中で愛され続けており、本日27日は1作目が発売されてから記念すべき30周年となっている。
■商品価格
ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ 3300円
マスコット はじまりのピカチュウ 880円
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優