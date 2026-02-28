【ニューヨーク＝金子靖志】米国のビル・クリントン元大統領は２７日、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）との関係について、下院監視・政府改革委員会で証言した。

事前公表した冒頭発言で、エプスタイン氏との交流があったことは認めたが、「犯罪行為は全く知らなかった。間違ったことは何もしていない」と犯罪への関与を否定した。

同委員会による聴取は、２６日の妻ヒラリー・クリントン元国務長官に続き、自宅があるニューヨーク州内で非公開で行われた。米メディアによると、米大統領経験者が召喚状を受けて議会委員会で証言するのは初めて。

ビル氏は冒頭発言で、エプスタイン氏との関係について、「短い交流は彼の犯罪が明らかになる何年も前に終わっていた」と説明。違法行為を知っていれば、当局に通報していたはずだと主張した。

ビル氏は、大統領在任中にエプスタイン氏がホワイトハウスを何度も訪れていたことや、退任後には同氏の飛行機を利用していたことなどが指摘されていた。

クリントン夫妻は当初、証言の求めに応じない構えを示していたが、議会侮辱罪での刑事訴追手続きが進んだことを受け、最終的に証言に同意した。