日本テレビ27日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが春季キャンプで対談しました。

話はスタメン争いへ。春季キャンプ前の1月の段階では、メジャー移籍した岡本和真選手（ブルージェイズ）がいなくなった4番にリチャード選手、高卒2年目の石塚裕惺選手を8番で起用したい考えを持つなどを明かしていた中、2月に話を聞くとひとつ変化がありました。

まず4番がリチャード選手ではなく、『ホームランを打たないで良い』に変更。この意図に阿部監督は「4番がホームラン打たなくちゃいけない。つながりがある打線を作るためにどうするか考えた時に、こういうことも考えていいのかなと思っていますね」と回答。

一方で8番には1月に続き石塚選手の名前。阿部監督からは「一番練習している」と強い言葉。さらに「もちろん自主トレからやってきたことがある中で、それをもう存分に。自分が納得するまで多分やって帰っていると思います」と、取り組む姿勢に期待を寄せる言葉。

2月後半から3月に向けて阿部監督は「全員が残れない、競争ですしね。『内容と結果』ともうみんなの前で言ってますんで、それを重視してしっかり僕も見ていこうかなと思います」と話しています。