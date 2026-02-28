ガールズグループaespa（エスパ）が、米歌手アンダーソン・パック（40）とコラボした新曲を発表した。27日に音楽配信プラットフォームを通じてシングル「Keychain（FROM THE FILM K−POPS！）」をリリース。同曲は、アンダーソン・パックが制作、演出した映画「K−POPS！」のオリジナルサウンドトラックとなる。

韓国メディアの韓国経済は28日、「Keychainは、ヒップホップ、R＆B、パンクを網羅するアンダーソン・パック特有のサウンドに、aespaの個性的なボーカルカラーが加わった。K−POPとグローバルポップの感性が交わり、斬新なシナジーが期待されている」と報じた。

アンダーソン・パックは16年に「Malibu」でグラミー賞の最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム候補にノミネートされた。18年には「Bubblin」でグラミー賞の最優秀ラップ・パフォーマンス賞を受賞した。19年には「Ventura」で、グラミー賞の最優秀R＆Bアルバム賞を受賞し、収録曲「Come Home」は最優秀R＆Bパフォーマンス賞を受賞した。21年にはブルーノ・マーズとプロジェクトグループ「Silk Sonic」として活動するなど、世界的なアーティスト。韓国系米国人で、K−POPとの融合は、22年6月のBTSの「Proof」ライブにゲスト出演してドラムを担当して以来、2度目となる。

映画「K−POPS！」は、米国社会における韓国系コミュニティーの文化、音楽、アイデンティティーを描いたファミリーコメディーだ。