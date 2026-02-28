二階堂ふみ、夫・カズレーザーの“好きなところ”に1文字で即答 馴れ初め＆番組共演後の再会時期明かす
【モデルプレス＝2026/02/28】女優の二階堂ふみが28日までに、お笑いタレントでYouTuberとしても活躍する江頭2：50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」に出演。お笑いコンビ・メイプル超合金として活躍するカズレーザーとの出会いについて語った。
【写真】二階堂ふみ、芸人夫の“好きなところ”に即答する様子
二階堂は、カズレーザーとの出会いについて「お友だちが紹介してくださったんです。私が元々ファンで」と説明。江頭から「どういうところがよかったの？」と聞かれると「顔」と即答し「すごい素敵だと思ってファンだったんです」とはにかんだ。また、二階堂がファンであることをカズレーザーは知っていたのかについて「番組内でお会いしたことがあって、そのときに写真とか撮っていただいてたので（カズレーザーは）そのことは知ってました」と口に。友人を介して再び出会った時期については「番組でお会いしてしばらく経ってからですね」と明かしていた。
2025年8月10日、二階堂の所属事務所は「二階堂ふみが、メイプル超合金カズレーザーさんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。今後も変わらず活動を継続してまいりますので、引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と報告。カズレーザーも、公式X（旧Twitter）を通じて結婚を報告し「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、 最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントしている。（modelpress編集部）
◆二階堂ふみ、カズレーザーとの出会いは？
◆昨年8月に結婚・二階堂ふみ＆カズレーザー
