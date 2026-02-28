元ドラゴンズの鉄腕リリーバーとして活躍し、去年現役を引退した祖父江大輔さんが、メ～テレ(名古屋テレビ)の28日朝の情報番組「ドデスカ！」に生出演。WBC初戦を控える侍ジャパンと古巣ドラゴンズとの試合について、27日の振り返りから28日の第2戦の展望まで解説してもらいました。

――27日の侍ジャパンとドラゴンズの試合、OBとしてどうご覧になっていましたか？

祖父江さん:

めちゃくちゃ頑張っていましたね。どっちを応援しようか迷いました。侍ジャパンには頑張ってほしいし、でもやっぱりOBとしてドラゴンズにも勝ってほしいという気持ちで見ていましたね。

大谷翔平選手の打球のすごさ

――27日の試合前、大谷翔平選手が3年ぶりに名古屋のファンの前でバッティング練習を披露。打球が4階席に飛び込むなど、28スイングで11本の柵越えでした。3年前のWBC強化試合の際、祖父江さんはドラゴンズの選手として出場していましたね。

出てました。大谷選手の打撃練習を「みんなで見に行くぞ」となった時、ちょっと携帯ゲームが忙しくて見に行くことができなかったんです。人生で結構トップなレベルの後悔です(笑)。ロッカールームにいたんですけど、すごい音だったので聞こえていました。

――プロ野球選手から見ても、大谷選手の打球のすごさは違いますか。

いやー相当ですね。パワーや体格もそうですけど、そこまで飛ばす技術も全部兼ね備えているのが大谷選手。

ドラゴンズの選手でそこまで飛ばせるといったら鵜飼航丞選手ぐらい。でも練習でもなかなか見ることはできないですね。

佐藤輝明選手は「いま弱点がない」

――27日の試合を振り返りたいと思います。侍ジャパンは1回、4番・佐藤輝明選手の豪快な一発で先制しました。

すごいホームランでしたね。柳裕也投手が投げた球も、ちゃんとコースに投げきれているので。昨シーズンからすごく調子がいいですし、今弱点がないですね。

――弱点がないですか。

前は結構振り回すタイプだったんですけど、それがきれいに体が回って打てるバッティングになっているので、今シーズンもすごそうですね。

――WBC本戦でも4番を任される可能性はありますか。

ここはまたメジャー組が入ってくるので、そこはどうなのか分からないですけど、でも全然4番も打てる実力はあると思います。

緊急登板した高橋宏斗投手の心理は？

――投手陣では、9回にアクシデントで降板した大勢投手に代わり、ドラゴンズの高橋宏斗投手が緊急登板しました。

あの場面ってほんとに難しいんですよ。9回2アウトですし、若干気を抜いちゃうところもあるんですが、WBCは一発勝負なので、こういう準備をしておかないといけないですね。

――この経験は、本番での起用法にも影響しそうでしょうか。

27日のこの使われ方からすると、そういう場面での登板があると思います。

――打席にはチームメイトの石川昂弥選手。ドラフト1位同士の対決は、石川選手に軍配が上がりました。チームメイトとの対戦は、どういう心境なのでしょうか。

練習試合ではありますけど、こういうちゃんとした試合をする機会はほぼないので。楽しいんですけど、やっぱり抑えたい、打ちたいっていう気持ちは確実にあると思いますね。

新外国人サノー選手「いい助っ人が来た」

――ドラゴンズの選手では、新外国人のサノー選手がツーベースヒットで存在感を示しました。

僕が初めて見た時は、変化球に苦しむのかなと思ったんですけど、コンパクトにしっかりミートできる技術があるので、「今年はいい助っ人が来たな」と思いましたね。

――大きな体での激走も印象的でした。

ちょっとギリギリでしたけど。怪我も怖いなと思って見てたんですけど、しっかり走塁も頑張ってて良かったと思います。

28日のドラゴンズ先発は大野雄大投手か

――28日も強化試合が行われます。ドラゴンズの先発は大野雄大投手が予想されています。

大野投手は昨年、一番勝った投手ですから。どういうベテランらしいピッチングをするのか楽しみですね。

――祖父江さんとは1学年違いで、仲も良いとか。

そうですね、こっちが1学年上なんですけど、(大野投手は)そう思ってるかどうか分からないです。最近はずっと「祖父江」って呼ばれてますね(笑)。

――ピッチャーとしては、どんなところが強みでしょうか。

ベテランらしくなって、変化球もいろいろ試して、コントロールや技術で抑えるようになってきましたね。侍の最強打線をどういうふうに抑えていくのか。ツーシームがいいピッチャーなので、それをどうやって織り交ぜていくかが楽しみです。

「ホームランウイング」第1号は誰に？

――28日の試合では、バンテリンドームに新設された「ホームランウイング」に記念すべき第1号が飛び出すかどうかも注目です。

27日は2本ホームランが出ましたけど、しっかりスタンドインしていました。仲田慶介選手の打球が惜しかったんですよね。行ったかなと思ったんですけど。

――ピッチャーとしては、ホームランウイングの存在はいかがですか。

いやー、マイナスでしかないですよね。もう本当に現役時代になくて良かったなと思ってます。

――ただ、チームにとってはプラスの面も大きいですね。もし昨シーズンにホームランウイングがあったら、ドラゴンズは30～35本ぐらいホームランが増えたんじゃないかというデータもあります。

そうですね。乱打戦になって、先発ピッチャーに勝ちがつきやすくなると思います。ボスラー選手などにはよくフェンス直撃のヒットがあったので、ホームラン数が増えそうですね。

――記念すべき第1号は、どちらのチームの選手に打ってほしいですか。

やっぱりドラゴンズの選手に打ってほしいですけど、侍っていうのも記念になりますよね。

28日のスコア予想は？

――最後に、28日の試合のスコアを予想してください。

僕の予想は、3対2でドラゴンズ勝ち。

前回大会はドラゴンズが勝って、そのあと侍ジャパンが世界一になったので、ルーティンとして勝ってほしいですね。