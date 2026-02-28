１７日、成都の「村糖会」で地元グルメを味わう市民や観光客。（成都＝新華社配信）

【新華社成都2月28日】中国四川省成都市の複数の区や県で今年の春節（旧正月）連休（15〜23日）期間中、「村糖会」と呼ばれる伝統縁日が相次ぎ開催された。一見すると普通の農村市だが、静かに農村資源を活性化させ、確かなぬくもりを通じて、農村振興の巧みな連鎖を起こしている。

新都区の新年「村糖会」には、ウサギの肉を燻製（くんせい）にした「纏絲兎」や白酒（蒸留酒）の一種「桂湖曲酒」、アヒル肉の燻製を煮込んだ「清流板鴨」、伝統的な漬物「新繁泡菜」などの特産品が勢ぞろいした。同区軍屯鎮で纏絲兎を扱う余（よ）さんは忙しく動きながら「この市のおかげで、消費者と直接つながれるようになった。売り上げは倍増し、オンラインの客層も厚みを増した」と話した。

「村糖会」にはなじみ深い地元の年越し用品や昔ながらの特産品だけでなく、人目を引く斬新なオリジナル製品も並ぶ。中でも無形文化遺産の手工芸品が人気を呼んでいる。それらはもはや博物館の展示品ではなく、暮らしに溶け込んだ実用品ならではの美を感じさせる。糖画（べっこうあめ細工）、四川伝統の刺しゅう「蜀繡（しょくしゅう）」、棕編（シュロの葉細工）といった古くからの技法はこの春節、人気が急上昇した。

１７日、成都の「村糖会」で開かれた伝統的な野外宴席「壩壩宴」。（成都＝新華社配信）

錦江区の「村糖会」会場では、一人の蜀繍職人がうつむき加減に針を走らせ、巧みな指の動きで一輪の芙蓉の花を描いていた。その数歩先では、スマートロボットが腕を振りながら、子どもたちのために蝶の形をしたべっ甲あめ細工を作っている。溶かしたあめが日の光を受けて金色にきらきらと輝き、周囲の子どもたちから「ロボットも糖画が描けるなんて」と歓声が上がった。ここでは伝統とテクノロジーが出合い、美しい「火花」を散らしている。

成都初の映像と観光を融合させた没入型パーク、金堂県五鳳渓の竜吟天城では、また別の光景が広がっている。武俠ファンタジーの世界と古鎮の年越し風情が交わる中、観光客は劇中の衣装をまとい、石畳の路地を歩きながら、プログラムによって動くキャラクターと掛け合いを演じ、あたかも武俠の世界に迷い込んだかのような体験ができる。物語の世界を抜けると、途端に熱気あふれる「村糖会」が迎えてくれる。地元の伝統的な舟歌「沱江号子」が響き、地元の方言が飛び交い、無形文化遺産の技と村の人々が直接触れ合う。この空間で、郷土文化は新たな命を得てよみがえる。

「村糖会」の人気は、消費の盛り上がりだけにとどまらない。それはむしろ、良質な郷土の品々を都市のニーズに直接つなぐ「窓口」のような存在であり、農村振興に確かな推進力を注ぎ込んでいる。

１７日、都江堰市問花村の「村糖会」会場で、花を楽しむ観光客。（成都＝新華社配信）

都江堰市問花村では現在、特産の農産物のオンライン販売を始めている。オンラインストア「問花の家」創始者の楊仁祥（よう・じんしょう）さんは「私たちは『問花の家』を通じて、農産物を全国各地に販売している。フォロワーはすでに10万人を超え、今も増え続けている」と語った。

映画ファン向けの没入型「劇中ツアー」から、生活感あふれる「村糖会」、文化と商業が連動した新たな消費まで、成都の農村では今、文化と観光の融合をめぐる探求がゆっくりと広がりつつある。（記者/董小紅、李力可）