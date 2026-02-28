２７日、東京の首相官邸前でプラカードを掲げ抗議集会に参加する人々。（東京＝新華社記者／賈浩成）

【新華社東京2月28日】日本の高市早苗首相が最近、憲法改正に前向きな姿勢を見せたことを受け、市民グループが27日夜、東京の首相官邸前で抗議集会を行った。

