オーレンズ新色チャコール登場！うるぷる瞳を叶える水光レンズに注目

韓国発の人気カラコンブランド「OLENS(オーレンズ)」から、話題の水光レンズ『Glowy Tear(グローイティア)』シリーズに待望の新色「Charcoal(チャコール)」が登場しました。透明感のあるうるんだ瞳を演出できるシリーズとしてSNSでも注目を集めているレンズに、よりナチュラルに使えるカラーが仲間入り。毎日のメイクにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍してくれる新色です♡

うるぷる瞳を叶える水光レンズ

『Glowy Tear(グローイティア)』は、OLENS独自の「超微細ドット＋細めくっきりフチ＋Wハイライト」を採用した新感覚の水光レンズです。

極微細な着色によって透明感を引き出し、じゅんわりと涙を浮かべたような瞳を演出します。

サイズの異なるWハイライトと透明感のあるベースカラーにより、レンズが回っても違和感が出にくいのも特徴。ナチュラルさと華やかさを両立した仕上がりで、韓国風メイクにもぴったりのシリーズです。

レブロンのUVプライマー新色登場！24時間くずれない透明感肌へ

新色チャコールの魅力

希望小売価格：10枚入り1,760円(税込)

新色「チャコール」は、既存カラー「グレー」のうるぷる感を残しながら発色を控えめに仕上げたカラー。深みのあるまろやかなグレーが瞳に自然になじみ、透明感とうるぷる感を同時に叶えます。

細めながらくっきりとしたフチが印象的な目元を演出し、ラブリーなメイクから個性的なメイクまで幅広く対応。

発色を抑えたミドルサイズの着色直径で、シーンを問わず使いやすい「ナチュ盛れ」レンズです。

商品概要・発売情報

発売日時：2026年2月24日(火)11:00～

モアコンタクト本店・モアコンタクトモール店にて発売

カラー：全14シリーズ、計41色

新色レンズで瞳に透明感を

透明感とうるぷる感を兼ね備えた『グローイティア』新色チャコールは、ナチュラルメイクからしっかりメイクまで幅広く活躍するカラーです。

デイリー使いしやすい落ち着いた発色で、さりげなく印象的な瞳を演出できるのも魅力。お得なキャンペーン期間中に、新しい瞳のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♪