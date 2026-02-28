オーレンズ新色チャコール登場！うるぷる瞳を叶える水光レンズに注目
韓国発の人気カラコンブランド「OLENS(オーレンズ)」から、話題の水光レンズ『Glowy Tear(グローイティア)』シリーズに待望の新色「Charcoal(チャコール)」が登場しました。透明感のあるうるんだ瞳を演出できるシリーズとしてSNSでも注目を集めているレンズに、よりナチュラルに使えるカラーが仲間入り。毎日のメイクにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍してくれる新色です♡
うるぷる瞳を叶える水光レンズ
『Glowy Tear(グローイティア)』は、OLENS独自の「超微細ドット＋細めくっきりフチ＋Wハイライト」を採用した新感覚の水光レンズです。
極微細な着色によって透明感を引き出し、じゅんわりと涙を浮かべたような瞳を演出します。
サイズの異なるWハイライトと透明感のあるベースカラーにより、レンズが回っても違和感が出にくいのも特徴。ナチュラルさと華やかさを両立した仕上がりで、韓国風メイクにもぴったりのシリーズです。
新色チャコールの魅力
希望小売価格：10枚入り1,760円(税込)
新色「チャコール」は、既存カラー「グレー」のうるぷる感を残しながら発色を控えめに仕上げたカラー。深みのあるまろやかなグレーが瞳に自然になじみ、透明感とうるぷる感を同時に叶えます。
細めながらくっきりとしたフチが印象的な目元を演出し、ラブリーなメイクから個性的なメイクまで幅広く対応。
発色を抑えたミドルサイズの着色直径で、シーンを問わず使いやすい「ナチュ盛れ」レンズです。
商品概要・発売情報
発売日時：2026年2月24日(火)11:00～
モアコンタクト本店・モアコンタクトモール店にて発売
カラー：全14シリーズ、計41色
新色レンズで瞳に透明感を
透明感とうるぷる感を兼ね備えた『グローイティア』新色チャコールは、ナチュラルメイクからしっかりメイクまで幅広く活躍するカラーです。
デイリー使いしやすい落ち着いた発色で、さりげなく印象的な瞳を演出できるのも魅力。お得なキャンペーン期間中に、新しい瞳のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♪