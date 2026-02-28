離れて暮らす親の衰えを感じ、安全な高齢者施設への入居を勧めること。それは、子どもとしての偽らざる愛情であり、親孝行の一つといえるでしょう。なかには、長年家事や仕事に追われてきた親に「これからは悠々自適に、楽をして過ごしてほしい」と願う人も。しかし、この「なにもしなくていい生活」には、高齢者にとって致命的ともいえる落とし穴が潜んでいます。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、和子さん（仮名）の事例から、親の高齢者施設選びの注意点を解説します。※相談者の許可を得て、プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更して記事化しています。

あんなに元気だったのに…

「母はもともと、本当に元気な人だったんです」

そう話すのは、東京都内で働く会社員の佐藤健一さん（仮名／52歳）。母の和子さん（仮名／78歳）は地方都市で一人暮らしをしていました。年金収入は月9万円ほど。非課税世帯です。限られた老後資金のなかで、慎ましくも自立した生活を送っていました。

朝は決まった時間に起き、自分で朝食を用意。昼前には近所のスーパーまで歩いて買い物に出かけ、夕方には顔なじみの人と立ち話。健一さんからみれば、「年齢の割にしっかりしている母」だったのです。

その生活が変わったのは、和子さんが自宅で転倒し、骨折をしたことがきっかけでした。

「もし次に転んだら……そう考えると、もう一人では無理なんじゃないかって」

健一さんは兄弟で相談し、介護付き有料老人ホームへの入居を決めました。月額費用は約18万円。母の年金では到底まかなえず、差額は子どもたちが負担する形でしたが、「安全には代えられない」という思いが勝りました。

入居初日、和子さんは静かにいったそうです。「こんなところに入れてもらって、ありがたいね」その言葉に、健一さんは胸をなで下ろしました。これで一安心だ、と。

ところが数ヵ月後、面会に訪れた健一さんは、違和感を覚えます。母の足取りが遅くなり、表情が乏しくなっていたのです。

「最近、どう？」と聞くと、和子さんは少し考えてから答えました。

「ごはん食べて、テレビ観て……それだけかな」

「することがない」生活が、心と体を削っていく

和子さんの一日は、施設のスケジュールどおりに進みます。決まった時間に食事が運ばれ、掃除も洗濯も職員が行う。安全面を考えれば、理にかなった仕組みです。しかし和子さんは、ある日こう漏らしました。「包丁は危ないからって、使わせてもらえなくなったの。洗濯も触らないでっていわれてね……」その声には、寂しさが滲んでいました。

高齢者にとって、家事や外出は単なる作業ではありません。それは「自分で決めて、自分で動く」という、生きる実感そのものです。それが一つ、また一つと取り上げられていくと、体を動かす理由も、考える理由も失われていきます。

ファイナンシャルプランナーとして多くの高齢者相談に関わるなかで、筆者は何度も似たケースをみてきました。身体的には大きな病気がなくても、「役割」を失った途端、急速に衰えていく人たちです。

さらに見落とされがちなのが、お金との距離感です。施設では生活費が定額化され、本人が支出を考える場面がほとんどなくなります。今日はなにを買うか、いくら使うか、そうした日常的な判断が消えていくことも、認知や意欲の低下に少なからず影響します。

和子さんがぽつりといいました。

「私、ここにいて、なんのために生きてるんだろうね」

安心のための選択が、奪ってしまうもの

和子さんが入居して半年後、要介護度は一段階上がりました。健一さんは帰りの電車の中で、自分の判断を何度も反芻したといいます。

「守っているつもりで、奪っていたのかもしれないなって……」

老後の住まい選びで、本当に大切なのは「どれだけ手厚いか」ではありません。どれだけその人の生活の主体を残せるか、です。すべてを任せる環境が、必ずしも最善とは限りません。見守りを受けながらも自分で生活を組み立てられる住まい、在宅介護と外部サービスを組み合わせる形など、選択肢は本来もっとあったはずです。

月額18万円という金額も、「安全のため」と考える前に、そのお金でどんな生活が成り立つのか、一度立ち止まって検討する余地がありました。老後資金は、長く生きるためだけのものではありません。その人らしく生き続けるための資源です。

「楽をさせたい」という思いは、間違いなく愛情です。ただ、その愛情が、親の生きがいまで奪っていないか。老人ホームを検討するそのときこそ、私たちはその問いと真正面から向き合う必要があります。失われるのはお金以上に、取り戻せない時間と、生きる力なのです。では、どう備えればいいのでしょうか。



高齢親の老人ホームを検討する際に重要なポイント

ファイナンシャルプランナーとして、筆者がご家族に必ずお伝えしていることがあります。

まず最初に行うべきは、「施設を探すこと」ではなく、「親の現在地を数値で把握すること」です。年金額はいくらか。預貯金はいくらか。持ち家か賃貸か。介護保険の自己負担割合は何割か。これらを整理せずに感情で動くと、必要以上に高額な選択をしてしまうことがあります。

次に重要なのは、「選択肢を段階的に並べること」です。いきなり月18万円の施設に入る前に、在宅＋訪問介護、デイサービス併用、見守り付き高齢者住宅など、費用と生活自由度のバランスを比較する。安全性だけでなく、活動量や役割の維持という観点を必ず入れるべきです。

そしてもう一つ。これは見落とされがちですが、「親本人に決めてもらう時間を確保すること」です。判断能力があるうちに、どんな老後を望むのかを具体的に聞いておく。施設に入るかどうかよりも、「どんな一日を過ごしたいか」を共有するほうがはるかに重要です。

老後資金は、長生きのための資金ではありません。自分らしく生き切るための資金です。もちろん安全は大切です。しかし、安全だけを最適化した老後が、必ずしも幸福とは限りません。数字を冷静にみつめ、選択肢を並べ、本人の意思を尊重する。その3つを押さえるだけで、後悔の確率は確実に下がります。

「楽をさせる」ことと、「生きる力を守る」ことは、必ずしも同じではありません。その違いを理解したうえでお金を使うことこそ、家族にできる本当の備えなのです。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー