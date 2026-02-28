気象庁の28日発表の週間天気予報によりますと、北⽇本は、曇りや⾬または雪の降る⽇が多いものの、3⽉6⽇は晴れる所があるということです。

(画像見る) 雪と雨はいつ・どこで降る？ 2月28日～3月5日の雪雨シミュレーション

東⽇本と⻄⽇本は、曇りや⾬の降る⽇が多いものの、5⽇は晴れる所が多い見込みです。 沖縄・奄美は、曇りや⾬の降る⽇が多いということです。

3⽉3⽇から4⽇は、前線を伴った低気圧が発達しながら⽇本の南から⽇本の東へ進むため、雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、3日(火)ごろ雪雲が広い範囲でかかる見込みです。

▶2月28日～3月5日までの雪雨シミュレーション画像

28日(土)

3月1日(日)

3月2日(月)

3月3日(火)

3月4日(火)

3月5日(木)

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。