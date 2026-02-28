「BAKUNE」アイテムを持ち帰れる宿泊プラン登場！ 東京・丸ノ内ホテルで
TENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズと、東京・丸の内にある“丸ノ内ホテル”がコラボレーションした宿泊プランが、2月20日（金）から登場している。
【写真】持ち帰ることができる「BAKUNE」アイテム一覧
■心身ともにくつろげる
今回登場するのは、リカバリーウェア「BAKUNE」シリーズをはじめとしたアイテムを取り入れ、睡眠・入浴・リラックスタイムをトータルでサポートする“休息の質”にこだわった2つの宿泊プラン。
「BAKUNE アイマスク＆BAKUNE BATH 重炭酸入浴剤付プラン（食事なし／朝食付）」は、「BAKUNE アイマスク」と「BAKUNE BATH 重炭酸入浴剤（9錠）」が付いた宿泊プラン。客室は6タイプから選べ、朝食付きのプランでは、洋食ブッフェと和定食から選択可能だ。
また、1室限定の、丸の内スイートで過ごす「リカバリーウェア『BAKUNE Dry』付プラン（朝食付）」も登場。
特典として「パジャマ」「アイマスク」「入浴剤」が持ち帰れるほか、「BAKUNE MAKURA」が貸し出される。さらに、東京駅舎を望みながら、客室でゆったりと楽しめるルームサービス朝食を用意。快適な目覚めとともに、上質な朝のひとときを過ごすことができる。
