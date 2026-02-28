ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜1・23）にVTR出演。間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でドジャース・大谷翔平投手（31）の後ろを打つ覚悟を口にした。

侍ジャパンの井端弘和監督は「前回大会を見ていると、特に（1次ラウンド突破後に）アメリカに行った後は、ホームランで勝敗が決まっているので、ホームランっていうところは意識はします。ホームランが出なくても長打が点につながる。キーマンは大谷選手の後じゃないですかね」と大谷の後ろを打つ打者が勝敗の鍵を握るとした。

そこで、番組は大谷の後ろを打つ打者の候補として村上とブルージェイズ・岡本和真を独占インタビュー。米アリゾナ州のキャンプ地に元日本ハムの杉谷拳士氏が向かい、2人から大会にかける思いを聞き出した。

前回2023年大会の1次ラウンドで3番・大谷の後を打つ4番を務めた村上は、大谷が申告敬遠で勝負を避けられた直後の打席で凡退するなど、14打数2安打7三振、打率・143と不振にあえいだ。当時について村上は「自分がちっぽけに感じた」と率直な心境を吐露。「翔平さんの後を打つっていう、何て言うんですかね。まず、デケーっす。もう打席立ってる姿もデカい」と大谷の存在感に圧倒されたという。

そして「メンタル的には自分の中では大人になりきれてないというか、自分をコントロールできてなかった部分はあったかなと思いますし、そこに技術も追いついてなかった」と未熟だった自分は大谷の圧倒的な存在感に自信喪失したと振り返った。

結果が出ないと、批判的な声も届いたが「『球場に行きたくないな』とかはたまにありましたけど、野球は常に好きというか、野球のことだとずっと考えられる。考える時間も苦じゃないっすね。それが自分の身についていく楽しさがありますね」と語り「何とか僕は見返したいと思っちゃいますね。『何言ってるんだ。見とけよ』という気持ちになる」と逆に闘争心が沸いたとも明かした。

今大会、大谷の後ろを打つことを嫌がる選手もいるが、村上は「全然、“打て”と言われれば」と覚悟は十分で「本当にチームが良い方向にいって、チームが勝てばそれが一番だと思います。優勝だけ目指して必死に頑張りたい」と勝利のために打席に立つだけと意気込んだ。