毎朝食べるだけ！驚異の眼力を持つ著者が欠かさない2つの最強野菜とは！？【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

ビタミンＣや目にいい栄養がとれる「キャベツ」と「にんじん」

視力4.3の私が毎朝必ずといっていいほど食べているのが「キャベツ」と「にんじん」。どちらも生で食べています。キャベツは体の酸化を防ぎ、目の老化を抑制してくれるビタミンCのほか、食物繊維や「キャベジン」と呼ばれるビタミンUも豊富。また、にんじんは網膜を保護するルテインやβカロテンが豊富。βカロテンは体内で視力維持に欠かせないビタミンAに変わり、夜盲症（暗い場所だと見えにくくなる）を防いでくれます。

一般に「目によい野菜」と聞くと、ほうれん草やブロッコリーが有名です。これらにはルテインやゼアキサンチンといった抗酸化成分が豊富に含まれ、確かに加齢黄斑変性などの眼病予防に役立ちます。とはいえ、これらを毎日生で食べるのはなかなか難しいでしょう。大切なのは、「手軽に毎日食べられる」ということ。キャベツもにんじんも、切るだけでそのままサラダとして食べられます。どんなに体によいものでも、継続できなければ意味がありません。

また、キャベツとにんじんは１年中手に入りやすく、リーズナブル。そのほかにもおすすめなのが、ピーマン、大根、かぶなど。また、季節の野菜も私は好んで食べています。ブロッコリーやたまねぎなどはレンジで加熱して食べるといいでしょう。

ちなみに、ほうれん草も生で食べられますが、シュウ酸のえぐみが強いのが難点。シュウ酸は結石の原因にもなるので、食べすぎには注意してください。

生のまま栄養を丸ごと摂取！

ビタミンＣだけでなく、目のためにとりたい栄養素が詰まったキャベツとにんじん。生で通年食べられるのも魅力です。

目にもいい、キャベツに含まれる栄養素

目にもいい、にんじんに含まれる栄養素

ほかにも生食がおすすめの食材

【キャベジン（ビタミンU）】 【食物繊維】胃腸を整え、体のサビつきを防いで体の老化を抑える。【ルテイン】網膜を保護する。 【β-カロテン】体内でビタミンAに変換され、視力を維持したり夜盲症を防ぐ。

