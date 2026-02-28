【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは２７日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ドジャースの山本がジャイアンツ戦に先発し、３回５安打２失点だった。

日本代表「侍ジャパン」のエースとして期待されるドジャースの山本が、充実のキャンプを終えた。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）前では最後となるオープン戦登板で３回２失点、４奪三振。５２球を投げ、「二回の途中くらいから、いい力感でピッチングできた。本当にいい登板になった」と収穫を口にした。

一回、アダメスに低めのカーブを左中間スタンドへ放り込まれる先頭打者本塁打を許した。二回も先頭のチャプマンにカーブを左前へ運ばれた。同じ球種を痛打されたことについて、「前半、あまりうまく投げられていなかったけど、途中からいいボールになった」と修正できたことを強調。ロバーツ監督は「３回を投げ切れたのは良かった。心配していない」と語った。

次はＷＢＣ１次ラウンドでの登板になる予定。先発が有力視される初戦の台湾戦への意気込みを尋ねる質問に対し、山本は投げるとは明言しなかったが、「すごく楽しみにしている。ベストを尽くせるようにしっかり準備して挑みたい」。満を持して日本に向かう。（帯津智昭）