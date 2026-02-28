“国民的美少女俳優”が雰囲気激変！“悪口チャンネル”出演で意外な本音ポロリ＜探偵さん、リュック開いてますよ＞

松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』。

本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。

2月27日（金）に放送された最終話では、「第14回全日本国民的美少女コンテスト」でグランプリを受賞している俳優・郄橋ひかる演じる口が悪い商店の看板娘・酒井あおいが、動画配信者・南香澄（片山友希）の提案で動画に出演することに。

いつものような痛快な悪口を期待する香澄だったが、あおいは意外な言葉を口にし…。

【映像】郄橋ひかるの演技が光るあおいの本音シーン

◆「…ありがとう」

最終話では動画配信者の香澄が、動画に出演しないかとあおいを誘った。

普段は髪をスッキリとまとめているあおいだが、香澄は撮影に向け彼女をいつもとは別のスタイルにアレンジ。セットが終わると、あおいは髪を下ろし毛先をヘアアイロンでふわっとウェーブさせた姿に変わっており、香澄は「やっぱあおいちゃん映えるね」と称賛する。

そしてさっそく動画撮影をスタートさせると、香澄は「はじまりましたー酒井あおいの悪口チャンネル」「何か最近腹立つことありましたか？」と普段のあおいにちなんだ企画を進行した。

するとあおいはしばらく黙り込み、やがて「…ありがとう」とポツリと呟く。

香澄は「いや違う違う。もっと悪い言葉を」と困惑するも、あおいはもう一度「ありがとう」といい、「この町で友だちになってくれて」と香澄への感謝を伝えた。

そしてあおいは「私…この町から出れなくて、お母さんのこともあったし、だからずっと腐ってたけど」と本音をこぼすも、途中で照れたように笑いだす。そんなあおいに香澄も笑い、これまで築き上げてきた2人の友情が感じられる心温まるシーンに仕上がっていた。