Summit Creativeブース

カメラバッグなどを展開するSummit Creativeのブースで、写真家の今浦友喜さんとコラボしたカメラストラップが参考出品されていた。

Summit Creativeは国内で取り扱いが始まってからまだ1年ほどのブランドで、アウトドア向けのカメラバッグなどを主力にしている。

今回のストラップは、風景写真家・今浦友喜さんの要望をSummit Creativeに伝え、検討を重ねて完成したものだ。

カラーはブルー、ブラック、オレンジなど数種類になる予定。このうちブルーが「今浦友喜コラボモデルになるという。

取り付け部分は着脱が簡単なアンカー方式を採用。三脚使用時に素早く外せるようにしたとのこと。

ロック部分はボタンを押すと2本の棒が動いてアンカーが外れる仕組み。接続時は球体の部品を押すだけでロックできる。アンカー全体が回転するので、ストラップのねじれも防げそうだ。

またストラップの両側についたバックルを外すことですぐに長さを変更できるのも特徴。携行時は短くしておいて、手を伸ばして撮りたいときに長さを伸ばすといった使い方ができる。

幅広部分の裏側には楕円状のクッションを備えている。摩擦は少ないため、滑り止めではなくあえて動くようにしているそうだ。

同ブースでは、今浦さんが3月1日（日）14時30分から講演を行う。そこでストラップの話題も披露するとのことだ。