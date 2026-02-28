高田夏帆、ホンソク（PENTAGON）、NOAという日韓の注目キャストが集結した、日韓共同制作の縦型ショートドラマ『韓ドラみたいな彼と私』（全32話）の配信が決定！

3月27日（金）17時より日韓同時配信スタート。日本での配信はショートドラマアプリ「BUMP」、韓国での配信はショートドラマアプリ「LEZHIN Snack」にて。

『韓ドラみたいな彼と私』は、韓国ドラマの“王道エッセンス”を、日本のリアルな生活感の中に落とし込んだ縦型連続ショートドラマ。距離が近すぎる年下の韓国男子、不器用ながらも誠実な幼なじみ。その間で揺れ動く29歳女性の感情を軸に、ときめきと共感が交差するラブストーリーが展開される。

胸が高鳴る瞬間も、思わず笑ってしまう場面も、すべては「恋」と「人生」の選択につながっていく。共感とときめきが交差する、新感覚ラブストーリー。

本作は、日本テレビの縦型動画ブティック「VIRAL POCKET」と、グローバルコンテンツ企業「LEZHIN ENTERTAINMENT」による日韓共同制作。韓国ドラマさながらの世界観を、スマートフォン向けショートドラマとして再構築している。

さらに本作の主題歌には、佐藤颯太役を演じるNOAのオリジナル楽曲「Just Say It」を起用。楽曲は作品の世界観とリンクする形で、物語を彩る重要な要素の一つとなっている。

■イントロダクション

「韓ドラみたいな恋」が現実になったら。

29歳のWEBデザイナー・椎名モカは、一人きりの誕生日を韓国ドラマとともに過ごしていた。

「こんな私の人生に、韓ドラみたいな恋が起きるはずがない」

そう思っていたモカの前に、SNSをきっかけに知り合った年下の韓国人男性・ミヌが現れる。

礼儀正しく、距離が近く、完璧すぎる振る舞いは、まるで韓国ドラマの主人公そのもの。

ひょんなトラブルから始まった共同生活をきっかけに、モカの日常は少しずつ非日常へと変わっていく。

一方で、幼なじみの颯太は、変わらぬ距離感でモカを見守り続けていた。

ときめきと安心の間で揺れるモカが選ぶ未来とは――。

＜メインキャスト＞

椎名モカ 役：高田夏帆

パク・ミヌ 役：ホンソク

佐藤颯太 役：NOA

ジア 役：ちせ

小栗修一郎 役：ジャン・裕一

秘書 役：秋吉麻希

■椎名モカ役：高田夏帆 コメント

韓国ドラマを見てると、憧れやときめき、夢が詰まっているなと思うんです。

最初は見慣れなかった登場人物たちに没頭していて感情移入していて、ものすんごくかっこよくてとてつもなく可愛くて。

気づけば、絶対ありえないシチュエーションすらすんなり受け入れられるしあの量をありえないスピードで見終わったりします。これを経験したことがある人、全員楽しめます！

日本の生活感は残したまま、韓国ドラマあるあるが沢山盛り込まれています。

オンラインで挨拶が始まり、撮影中は韓国語が飛び交い、休憩時間はコーヒーを飲み、皆でMBTIを聞き合う。日本の撮影にはない空気感は緩急があって新鮮でとても楽しかったです。

ホンソクさんが日本に来てこのドラマに参加して下さったおかげで、この作品の説得力も増しました！

この時の私の全てを乗せて駆け抜けたつもりです。

ぜひお楽しみ下さい！日本でも韓国でもこの作品が愛されてゆきますように。

■パク・ミヌ役：ホンソク コメント

最初に『韓ドラみたいな彼と私』のお話をいただいたとき、セリフの90％以上を日本語で話すという点が、とても挑戦的で新鮮に感じました。

私が演じたミヌは、非常に理性的な人物です。

劇中でも「それは非合理的だ」というセリフをよく口にします。

愛は決して理性的なものではありませんが、物語が進むにつれて、愛を理解しようとしながら、モカに対して理性よりも感情が勝っていく姿がとても印象的でした。

モカを想うミヌ、そしてそんなミヌを意識しながら、ぶつかり合うソウタとの三角関係をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

ミヌがモカを好きになっていく中で、どのように変化していくのかにも注目してご覧ください。

■佐藤颯太役：NOA コメント

出演のお話をいただいてからストーリーを知っていくにつれて、「韓ドラみたいな彼と私」というタイトルの意味が、回を重ねるごとにどんどん腑に落ちていき、自然と引き込まれていく作品だなと感じました。

僕が演じる颯太は、とても真っ直ぐだけど少し不器用で、見ていると思わず応援したくなる存在です。

幼なじみだからこその距離感や、言葉にしきれないモカへの想いが、ミヌとの関係と重なり、甘酸っぱい三角関係を生み出していきます。

■監督：有山周作 コメント

国境を超えた制作に携われたこと、とても光栄です。誰もが憧れる恋愛が、このドラマには詰まっています。韓国ドラマのようなロマンチックな展開、日本が誇るロケーション江の島、素敵な出演者の方々、どこを取っても琴線に触れると思います。私自身、撮影を思い出すと未だにキュンとさせられます。高田さん、ホンソクさん、NOAさん、ちせさんたちが織りなす物語をぜひ観てください。そして改めてすべての方に感謝申し上げます。ありがとうございます。

■日本テレビ プロデューサー 平岡辰太朗 コメント

本作は、ショートドラマというフォーマットで日韓共同制作に挑戦した意欲作です。LEZHIN ENTERTAINMENTの皆様と国境を越えて合作できたことを大変嬉しく思います。主演の高田夏帆さんの確かな存在感はもちろん、韓国語が堪能なNOAさんが現場を和やかに繋ぎ、言葉の壁を越えて挑んだホンソクさんを中心にチーム一丸となって作品を作り上げました。多くの方にご覧いただきたい作品です。

■日本テレビ プロデューサー 風間あみ コメント

本作は縦型ショートの特性を活かし、瞬時に没入できる等身大のヒロインの世界を目指しました。韓国ドラマに夢中な友人達から着想を得ました。主演の高田夏帆さんは企画初期から思い描いていた存在で、ご出演に心より感謝しています。男性キャストのお二人も加わり、胸が高鳴る三角関係が立体的に生まれました。韓ドラのような疾走感と日本らしい温かさが融合した、新しいラブストーリーをぜひお楽しみください。

■番組概要

『韓ドラみたいな彼と私』 全32話

配信先：3月27日（金）17時より日韓同時配信スタート

日本での配信：ショートドラマアプリ「BUMP」

韓国での配信：ショートドラマアプリ「LEZHIN Snack」

出演者：高田夏帆、ホンソク、NOA、ちせ、ジャン・裕一、秋吉麻希

監督：有山周作

脚本：たかすぎ梨香、松本優紀

プロデューサー：平岡辰太朗、風間あみ、Chung Jaewook、Lee Asa、Oh Seungwoo、齋藤充、鈴木悠太

制作プロダクション：JCTV

共同製作・著作：日本テレビ・LEZHIN Ent.

推奨ハッシュタグ：＃韓ドラ彼私