ベストスコア82・三浦翔平、武井壮MCのゴルフ番組に初登場 “堅実ゴルフ”展開→パワーモードへ
俳優の三浦翔平がテレビ大阪制作・テレ東系列全国ネット『武井壮のゴルフバッグ担いでください』（毎週日曜 前10：00）に3月1日、8日の2週にわたって出演する。
【動画】「すげえの出た！」 三浦翔平、“プロ顔負け”285ヤードのビッグドライブ
百獣の王の異名を持つタレント・武井壮が、毎回トッププロキャディーなどの講師を迎え、豪華ゲストゴルファーとともにラウンドしながらプロの一流コースマネジメント術を学ぶ、新感覚のゴルフ番組。
番組初登場の三浦は最近、"ゴルフ好きタレント"としての地位も確立しつつある俳優。この日の収録前に「週4」でラウンドし、仕上げは上々のよう。
別のゴルフ番組で「飛ばし屋」として知られている三浦だが、この日はいつもと全く違う様子。「パワーはあります。あとはマネジメントを覚えて帰りたい」と、打つ前に佐藤賢和キャディーに細かいところまで質問攻めし、堅実なゴルフを展開する。
佐藤キャディーが教える「アプローチが寄る、"距離のメモリー化"」とは。さらに「フェアウェイに収めるアライメント術」も学ぶ。
後半に入ると「本物の三浦翔平をお見せします」と上着を脱ぎ捨てパワーモードに。
なお、これまでの回はYouTubeやTVerで視聴できる。
【出演者】
MC：武井壮
アメリカでのゴルフ留学を経験し、ティーチングプロ資格を取得した生粋のアスリート。ベスト69。
ゲスト：三浦翔平
俳優。ゴルフだけでなくサーフィン・ツーリング・バスケットボールも得意。ベストスコアは82。
キャディー：清水重憲
イ・ボミや上田桃子、谷口徹らのキャディーを務め、日本ツアー最多40勝を挙げているトップキャディー。
キャディー：佐藤賢和
2015年から石川遼の専属キャディーを務め、片山晋呉、渋野日向子らトッププロのバッグを担ぐ。
【動画】「すげえの出た！」 三浦翔平、“プロ顔負け”285ヤードのビッグドライブ
百獣の王の異名を持つタレント・武井壮が、毎回トッププロキャディーなどの講師を迎え、豪華ゲストゴルファーとともにラウンドしながらプロの一流コースマネジメント術を学ぶ、新感覚のゴルフ番組。
番組初登場の三浦は最近、"ゴルフ好きタレント"としての地位も確立しつつある俳優。この日の収録前に「週4」でラウンドし、仕上げは上々のよう。
佐藤キャディーが教える「アプローチが寄る、"距離のメモリー化"」とは。さらに「フェアウェイに収めるアライメント術」も学ぶ。
後半に入ると「本物の三浦翔平をお見せします」と上着を脱ぎ捨てパワーモードに。
なお、これまでの回はYouTubeやTVerで視聴できる。
【出演者】
MC：武井壮
アメリカでのゴルフ留学を経験し、ティーチングプロ資格を取得した生粋のアスリート。ベスト69。
ゲスト：三浦翔平
俳優。ゴルフだけでなくサーフィン・ツーリング・バスケットボールも得意。ベストスコアは82。
キャディー：清水重憲
イ・ボミや上田桃子、谷口徹らのキャディーを務め、日本ツアー最多40勝を挙げているトップキャディー。
キャディー：佐藤賢和
2015年から石川遼の専属キャディーを務め、片山晋呉、渋野日向子らトッププロのバッグを担ぐ。