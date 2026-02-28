「XGIMI（エクスジミー）」は、ブランド初となるプロフェッショナル仕様のプロジェクター「TITAN（タイタン）」を、2026年2月27日（金）より発売します。実売価格は69万8000円（税込）。

「TITAN」

発売を記念し、期間限定で発売記念価格59万8000円（税込）にて販売されるキャンペーンが実施されます。また、キャンペーン期間中に購入した人に、別売りの専用アクセサリー「XGIMI X-Floor Stand Ultra」または「XGIMI Ceiling Mount Ultra」のいずれか1点もプレゼントされます。

記事のポイント 画質にこだわりを持つユーザー向けに、XGIMI初となるプロ仕様のプロジェクターが登場。大型のDMDチップや独自の開発の高画質チップなどを備えた本格的な仕様で、映画館で見るような明るく高精細な映像が自宅で楽しめます。発売記念価格として期間限定で10万円オフになるので、気になった方は早めにチェックしましょう

「TITAN」は、ホームシアター愛好家や家庭で映画館さながらの映像体験を求めるユーザーに向けて設計された4K解像度のフラッグシップモデルです。

一般的な0.47インチDMDチップの約2.8倍の光反射面積を持つ、業務用レベルの大型DMDチップを搭載。標準モードで 5000 ISOルーメンの高輝度＆高コントラストを実現し、明るい環境でも鮮明な映像が楽しめます。

また、XGIMI初となる独自開発の「X1 AI 画質チップ」は、あらゆるフレームをインテリジェントに解析し、リアルタイムで最適化します。一般的なチップと比べ、細部の描写力、コントラスト、色再現性を高い次元で向上させ、シネマクラスの視聴体験を提供します。

MT9681フラッグシップSoC、0.78インチDMDチップ、XGIMI X1 AI画質チップを搭載したトリプルチップ連携ソリューションにより、デコードから画質処理、映像生成までの全工程で、表示の安定性と視覚表現を高い次元へ引き上げます。

2 基のCMOS センサーと2基のTOFセンサーを組み合わせたハードウェア構成に、アイ・プロテクション技術を組み合わせることで、ユーザーの接近をリアルタイムで検知して自動的に輝度を低下させます。ユーザーの目の健康を守り、安心して映像を楽しめる視聴環境を提供します。

広範なレンズシフトを搭載。本体に触れることなく、投影画面を上下（垂直±100％）、左右（水平±40％）の範囲で自在に調整できます。画面のトリミングや歪みがなく、本来の画質をそのまま再現します。

さらに、1.2〜1.8:1の投写比と1.5倍の光学ズームを備え、リビングから専用シアタールームまで設置環境に合わせて柔軟に対応します。

自動スクリーンアジャスト機能により、煩雑な手動調整は不要で、スクリーンの境界を自動検出し、画面位置を正確に合わせます。また、自動台形補正やオートフォーカス機能も搭載。

別売りのTITAN シリーズ専用アクセサリーとして、フロアスタンド「XGIMI X-Floor Stand Ultra」、天井吊りタイプの「XGIMI Ceiling Mount Ultra」が用意されます。

フロアスタンド「XGIMI X-Floor Stand Ultra」

天井吊り用「XGIMI Ceiling Mount Ultra」

XGIMI 「TITAN」 発売日：2026年2月27日 実売価格：69万8000円（税込）

