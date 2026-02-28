キューバ政府が自国の領海に進入した米国船籍の高速艇と交戦し、4人の死亡者が発生したが、この中に米国人が含まれていることが確認された。

米政治専門メディアのアクシオスは26日（現地時間）、米当局者を引用し、「キューバ国境警備隊と交戦した高速艇には米国の市民が乗っていた」とし「死亡者のうち少なくとも1人は米国市民」と報じた。続いて「負傷者の中にも米国市民が1人いて、現在キューバで治療を受けている」とし「高速艇に乗っていた一部の人員は前科がある」と伝えた。高速艇は米フロリダキーズで盗難された船舶という。

アクシオスは「乗船者のうち少なくとも1人は現在有効の米国K−1ビザを所持していた」とし「残りの乗船者は米国の合法的な永住権者と推定される」と伝えた。K−1ビザは外国人が米国市民との結婚を目的に米国に入国することを許可するビザ。CNNもこの日、「高速艇に乗っていた10人のうち2人は米国市民」とし「2人の米国市民のほか、乗船者のうち1人はK−1ビザを所持している」と報道した。

これは「乗船者は計10人で米国居住キューバ人」と明らかにしたキューバ内務省の発表とは異なる内容だ。キューバ国境警備隊は前日、自国領海を侵犯した米国船籍の高速艇を打撃し、4人を射殺した。キューバ内務省によると、高速艇側が先に発砲し、これに対応する過程で交戦になったという。キューバ内務省はこの高速艇について「米フロリダ州登録番号FL7726SH船舶」と伝えた。交戦の過程で射殺された4人を除いた残りの乗船者6人とキューバ国境警備隊の指揮官1人は負傷し、病院で治療を受けている。

キューバ政府は高速艇の乗船者がテロの意図を持って自国の領海で接近したとみて調べている。キューバのカルロス・フェルナンデス・デ・コシオ外務次官はこの日、声明を出し、「前日、米国船籍の高速艇に乗った10人がテロ目的で我々の領海に浸透した事実を確認した」と明らかにした。高速艇からは小銃、拳銃、火炎瓶、防弾チョッキなど軍用装備が発見された。キューバ政府は乗船者の浸透を支援する目的であらかじめキューバに入国していた人物1人も逮捕した。

デ・コシオ次官は「米国当局はこの遺憾な事件の真相究明のために協力する意思を明らかにした」とし「現行の協定体系を通じて両国は米当局に関係者の情報と犯行手段、その他の細部事項に関する資料を要請する」と述べた。

米国は独自の調査を予告した。マルコ・ルビオ米国務長官は前日、「我々はキューバ側の発表を根拠に判断しない。情報を独立的に検証し、独自の結論を導き出す」とし「このような交戦は極めて異例」と話した。また「米政府要員が関与した事件ではない」とし「何が起きたのか正確に把握した後、適切な対応策を出す」と伝えた。現在、米国土安全保障省、米沿岸警備隊、キューバの首都ハバナ駐在の米大使館などが事件を調査している。