2月26日から東京にある明治座で上演されている舞台『大地の子』。1987年に小説が発表されドラマ化もされた名作が現代に舞台としてよみがえり、注目を集めている。その見どころをご紹介する。

2026年のいま、改めて舞台化することの“意義”と“意味”

満州開拓団隊長の長男として中国に渡り、その地で終戦を迎え戦争孤児となった少年が、死線をさまよう苦難の果て、中国人教師に救われ「陸一心（ルーイーシン）」として育てられる。文化大革命に伴う大きな時代のうねりのなか、出自によるいわれなき差別や迫害にさらされつつ、中国の大地で生き抜いていく姿を描いた舞台『大地の子』が、東京・明治座で上演中だ（3月17日まで）。

『大地の子』は数々の大作を世に送り出してきた小説家・山崎豊子が、1987年から1991年に「文藝春秋」に連載した同名大河小説を原作に、小劇場から大劇場まで幅広い作品を手掛けるマキノノゾミの脚本を担当。常に時代を映す鏡としての演劇を追求し続けてきた、日本を代表する演出家・栗山民也の演出という強力なタッグで、舞台化がなされた作品だ。

更に、主人公・陸一心役に、現代のミュージカル界を牽引する存在であり、台詞劇、ストレートプレイにも長年並々ならぬ熱量を持って取り組んでいる井上芳雄を迎えたのをはじめ、確かな演技力と存在感を併せ持つ実力派のキャストが集結。骨太な人間ドラマが展開されていく。

『大地の子』が舞台化されると聞いて、まず頭に浮かんだのは原作世界だ。またNHK放送70周年記念番組として日中共同で制作され、大きな話題を集めたテレビドラマ版が強い記憶を残している。どこまでも広がる中国の大地と、7歳で戦争孤児となった少年がたどるあまりに波乱万丈な半生を、どう舞台に表現するのだろうか？ そして、中国語を使わずにドラマをどう表現するのか？ という疑問がよぎった。

だが、幕を開けた『大地の子』が示したのは、そうしたわかりやすく目に映るもの、耳に残るものを舞台に再現しようとしたのではなかった。この作品を2026年のいま、改めて舞台化することの意義と意味に、深く鋭く切り込んだ、いまだからこそ観るべき『大地の子』の世界だった。

観る者に向けて放たれる“メッセージ”

舞台は一心の妹玉花の語りではじまる。鍵となるのは「記憶」。玉花も、続けて現れる登場人物たちも、すべてが記憶の欠片としてこの舞台に集ってくる。ここで既に作品が目指したもの「忘れてはいけない」というメッセージが、観る者に向けて放たれて、自然に作品世界に引き込まれていく。回り舞台を多用しつつも、むしろシンプルな舞台面に、スライドしながら登場する最小限の出道具。

そして、高みにある主にはシルエットで表現されるアクティングエリアと、映し出される年代の文字情報。そんな美術家・松井るみを筆頭としたスタッフワークが、一見複雑な作劇を流れるように運んでいくのに驚かされる。

と言うのも、この舞台で描かれる一心の、そして関わる人たちの半生は時系列には並んでおらず、物語は時と場所を移しながら進んでいくのだ。当然その時々に一心が置かれている立場も境遇も異なれば、中国という国のかたち、日中の関係も大きく動いている。

登場人物たちの対話は、俳優たちの母国語である日本語で展開するが、不思議と中国語と日本語の区別がきちんとつく。 舞台と客席が共有する演劇の想像力は驚異的だ。 一心と玉花の記憶の底にこびりついた、はじめ意味をなさないカタコトに聞こえる三つの単語だけは日本語なのだと伝わってくる。

その理由のひとつには、語り部としての玉花が、また時には一心が客席に語り掛ける状況説明の台詞が、巧みにインサートされていくことがあるだろう。だがただそれだけではなく、目まぐるしく変わる一心の境遇のなかで、育ての両親、のちの妻、探し続けた妹、そして日本の実の父。彼らをめぐる大きなドラマが、ひとつ、またひとつと提示されることで、記憶はより鮮やかになり、苛烈な時代を生き抜いた人々の生き様がパズルのピースがハマるようにつながっていく。その先に迎えるのが、原作とも、ドラマ版とも異なる視点を持った終幕で、そこに至った時には、ただ息を飲んだ。

いま何故『大地の子』を舞台化するのか

思えば原作世界のなかの現在は「1985年」だった。そこから2026年のいまに至るまでに40年以上の時が流れている。その40年の時を経て振り返るからこそ見えるもの。国家同士が争うことが、個人の人生を如何に容赦なく翻弄したのか。ともすれば忘れ去られようとしているそのことを、現代に、「記憶」としてとどめ、過去に学び、未来に生かすべきだとの信念と祈りが、栗山演出の幕の切り方に込められていた。

いま何故『大地の子』を舞台化するのか。その答えのすべてが、2026年のいまに問う『大地の子』がここにはあった。もちろん見え方も、受け止め方も人それぞれに違いない。だからこそ一人でも多くの人に、この終幕を受け取り記憶して欲しい。導かれる答えがどんなに異なっていても、すべてはそこからはじまると、この舞台の終幕は告げている。

そんな作品で主人公・陸一心を演じた井上芳雄の渾身の、という言葉ではとても足りない多くのものを背負って立つ姿が鮮烈だ。7歳にして記憶を失うほどの悲惨な経験を経て、中国の大地で生きながら、出自故の迫害と差別にさらされ続ける一心。その半生が時系列に並んでいないからこそ、将来は国家プロジェクトに関わる人材にも成長することが提示されるなど、観る者には安心感をもたらす見事な作り故に、場面、場面でガラリと変わっている一心を演じるのは並大抵の技ではないと思う。

だが、井上がコツコツと積み上げてきた台詞劇での経験値と、何よりも常に舞台のセンターを張ってきた俳優ならではの、太く通った一本の芯が陸一心の人生を支えて素晴らしい。

その一心と生き別れになった妹であり、全体の語り部でもある張玉花（ツァンユウホワ）を演じた奈緒は、孤児となり貧しい山村で暮らす中国人の童養媳（将来の嫁）として買われ、長年の重労働の末に重篤な病に倒れる玉花の、戦争孤児となった多くの人々の人生を象徴している役柄を、何も感じないことだけで心を守ってきた無表情で表現して壮絶。台詞と語りの言葉を明確に分ける台詞術も見事だし、なかでも「幸せだ」という言葉の響きは長く記憶に残るものだった。

舞台のどこを観てもその演技に目を奪われる俳優陣の宝庫

偶然の出会いから一心の命を救った看護師で、のちに妻となる江月梅（チアンユエメイ）役の上白石萌歌は、登場するだけで舞台を明るく照らすような、清心な輝きが作品の清涼剤の役割りを果たしている。ひと言で人生が転落する危険と隣り合わせのなか、尚、一心を助けようとする月梅の勇気の表出にも力があり、客席に確かな希望を届けてくれた。

路頭に迷う一心を引き取り、我が子同然に慈しみ育てる中国人教師・陸徳志（ルートウチ）役の山西惇は、時に身を挺し、命さえ賭けて一心を守ろうとする高潔な人物を、曇りなく誠実に演じて惹きつける。大人気刑事ドラマのコメディリリーフを務める姿に馴染んだ人にこそ、ここに噴出している俳優・山西惇の底力を是非観て欲しい。

そして、満州開拓団の隊長として中国に渡り、徴兵で日本に戻る途中家族全員を失った自責の念を抱え続ける、一心と玉花の実の父・松本耕次役に扮した益岡徹が、一見柔和な表情のなかに強い悲しみや憤りをにじませる様が圧巻。ドラマ版で同役を演じ、生涯現役の役者を貫いて逝った仲代達矢が主宰した「無名塾」出身である益岡が、仲代から耕次の魂を引き継いで、尚益岡独自の演じぶりで舞台に生きる姿もまた、長く記憶にとどめたい。

他にも飯田洋輔、浅野雅博をはじめ、舞台のどこを観てもその演技に目を奪われる実力を備えた俳優陣の宝庫の舞台で、純粋に演劇としての醍醐味も感じられるのが貴重のひと言。2026年の演劇シーンに語り継がれる必見の舞台になっている。

（橘涼香）