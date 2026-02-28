27日に放送されたNHK総合「チコちゃんに叱られる！」（金曜後7・30）で、1月9日の放送で一部誤りがあったとして謝罪した。

番組の終盤で、塚原愛アナウンサーが「番組から訂正があります」と切り出し、「1月9日に放送した『なぜ緑色は目に優しい』というテーマの中で、一部誤りがありました」と報告した。

「青色・赤色を見たときの目の反応をお伝えしましたが、正しくは“人間の目は青い色を見た時、毛様体筋が緩み、水晶体が薄くなる。赤い色を見た時、毛様体筋が収縮して、水晶体が厚くなる”ということでした」とした上で「先日の放送では逆にお伝えしました」と説明した。

「大変失礼いたしました。お詫びして訂正いたします」と頭を下げた。

番組の公式サイトでもこの日までに同様の内容を掲載。

「1月9日放送の『なぜ緑色は目に優しい？』というテーマのなかで、一部、誤りがありました。青色、赤色を見たときの目の反応をお伝えしましたが、正しくは、人間の目は、●青い色を見たとき、毛様体筋が緩み、水晶体が薄くなる。●赤い色を見たとき、毛様体筋が収縮して、水晶体が厚くなる。です。放送では、逆にしてお伝えしてしまいました。お詫びして訂正いたします」と謝罪を記した。