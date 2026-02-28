アメリカのオープンAIは27日、アマゾンや米半導体大手エヌビディア、ソフトバンクグループから合わせて1100億ドル、日本円でおよそ17兆2000億円を新たに資金調達すると発表しました。

オープンAIは27日、「AIの需要に応え、すべての人々に製品へのアクセスを提供するには、計算能力、流通網、資本の3つの要素が不可欠だ」として、合わせて1100億ドル、日本円でおよそ17兆2000億円を新たに資金調達すると発表しました。

内訳はアマゾンが500億ドル、日本円でおよそ7兆8000億円、エヌビディアとソフトバンクグループがそれぞれ300億ドル、日本円でおよそ4兆7000億円を出資するとしています。

また、オープンAIは、アマゾンと戦略的パートナーシップを新たに結んだことも発表しました。

サム・アルトマンCEOは、「全ての人に貢献するAIを構築するには深い協力が不可欠で、その挑戦を共に進めていくことを非常に楽しみにしている」とコメントしています。

AIをめぐっては新興企業のアンソロピックやグーグルなどとの競争が激化していて、今回の資金調達には資金力を強化し、AI競争で優位に立つ狙いがあります。