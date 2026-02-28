「博多のベッカム」鮮烈FKに神戸守護神はほぼ動けず。福岡の23歳DFが決めたプロ初ゴールに「うますぎる」「お見事」の声
アビスパ福岡は２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）の第４節でヴィッセル神戸とアウェーで対戦。１−２で敗れた。
チームは敗れたものの、この試合で見事なゴールを決めたのが57分から途中出場した橋本悠だ。23歳のDFは２点ビハインドで迎えた90分、敵陣ボックス右外側で得たFKのキッカーを務める。右足を振ると、ボールは鮮やかな弧を描いてゴール右上に吸い込まれた。
神戸の守護神・前川黛也もほぼ動けず、見送るしかなかった一撃。試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開すると、SNS上では「お見事」「すごいFK」「うますぎる」「極上の直接FK」「キーパーはノーチャンス」「アビスパの希望」「素晴らしい」「博多のベッカム」「技術が素晴らしすぎる」といった声があがった。
橋本にとって嬉しいプロ初ゴール。短い時間で確かな結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「極上の直接FK」福岡DF橋本の技術が詰まった一撃！
