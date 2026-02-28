スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが２８日、ＪＦＮ系列のラジオ「Ｆｒｏｍ Ａｔｈｌｅｔｅ！」に出演。

４月に東京・日本橋で開催予定のミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの選手らによる「応援感謝パレード」への飛び入り参加を予告した。

今五輪ではスピードスケートの解説を現地ミラノから務め、妹の高木美帆の激闘を、競技者目線、姉目線の両方から伝え視聴者の感動を呼んだ菜那さん。この日の番組中に１週間のスポーツニュースを振り返るコーナーでは、自身の気になった話題に「ミラノ・コルティナ五輪が閉幕して、今大会（日本選手は）２４個という非常に多いメダルを獲得したんですが。そのメンバーが４月２５日に東京でパレードをする」と挙げた。

菜那さんはここで「私、一度も…。やりたかったのよ、これ。私結構やりたかった、東京で。何で冬はやってくれないの？って。だって萩野君やってるでしょう？」と共演する競泳男子の萩野公介さんに訴えた。「はい。自分は参加させてもらいました」と振り返った萩野さん。４００メートル個人ドレーで金メダルを獲得したリオデジャネイロ五輪後に銀座・日本橋エリアで開催され８０万人（主催者発表）が沿道を埋めつくした合同パレードに参加。夏の五輪ではその後、２１年東京大会後にも合同パレードが行われた。

菜那さんは「あれがうらやましくて。なんで冬はやってくれないんだろうって」とあこがれがあったとし、「今年はやるので、勝手に参加しようと思う」と予告。スタジオが笑いに包まれると、萩野さんから「選手よりも目立ってる枠で」と賛同されると、菜那さんは「特別枠で勝手に周りを一人で走り回ってるかも」としてリスナーに観覧を呼びかけた。