£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Â£Î£Ó£É¡¡¿·¶Ê¡Ö½Õ¤Ë´ê¤¤¤ò¡×£³¡¦£µÇÛ¿®à£±Æü¤À¤±¤Î£Í£Öá¤â·èÄê¡ª
¡¡½÷À£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Â£Î£Ó£É¡Ê¥Ü¥ó¥µ¥¤¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢£³£ò£ä¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½Õ¤Ë´ê¤¤¤ò¡×¤ò£³·î£µÆü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ïà£ä£å£ì£å£ô£å¡¡£î£ï£é£ó£å£óá¡Ý¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤»»¤ò¡Ý¤ò¥³¥¢»×ÁÛ¤Ë·Ç¤²¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤äÍÍ¡¹Èô¤Ó¸ò¤¦¾ðÊó¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¶ì¤·¤á¤ëÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤Ê¤É¡¢À¤¤ËÌ¢±ä¤ë¥Î¥¤¥º¤ò°ú¤»»¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¥â¥Î¤À¤±¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢Ã¯¤·¤â¤¬º£¤È¤¤¤¦ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°ì½Ö¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÀ¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Îºß¤êÊý¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£³·î£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Ï£³ÅÙÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¡¢º£Ç¯Âè£±ÃÆ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½Õ¤Ë´ê¤¤¤ò¡×¡£à¾Ã¤¨¤Ê¤¤Í¾±¤á¤ÈàÊÌ¤ì¤ÎÍ½´¶á¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢Ñ³¤¯¤âÀÚ¼Â¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢àÀÚ¤Ê¤¤º£á¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â°ì¿·¡£¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ë¿·¤¿¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿£·¿Í¤¬ÐÊ¤ß¡¢¶¯¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»ëÀþ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³·î£±£³Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«Í½Äê¡£ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹Á°Æü¤Î£³·î£´Æü¤Ë¤Ï¡¢Á°ºî¡ÖÏ»ÅùÀ±¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ë¤â¼Â»Ü¤·¤¿à¤¿¤Ã¤¿£±Æü¤À¤±¤ÎÆ±¶Ê£Í£Öá£í£ï£í£å£î£ô¡¡£ö£å£ò¡¥¤Î¸ø³«¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£