主題歌は桑田佳祐書き下ろし、『あかね噺』ABEMAで先行配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、桑田佳祐キャリア史上初のアニメ完全書き下ろし楽曲「人誑し / ひとたらし」がオープニング主題歌に決定した2026年新作春アニメ『あかね噺』を４月４日（土）から毎週土曜日夜24時より先行配信。桑田佳祐がアニメ主題歌の作詞・作曲を手掛ける完全書き下ろしは、1978年のデビュー以来、今回が初の試み。本楽曲を使用した新PVも解禁となった。
TVアニメ『あかね噺』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の末永裕樹・馬上鷹将による落語漫画が原作。噺家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が、父の“真打昇進試験”を巡る出来事をきっかけに自らも落語の世界へと飛び込み、最高位“真打”を目指して成長していく本格落語ストーリー。話芸に人生を懸ける噺家たちの熱いドラマが話題を呼び、少年漫画の新たなジャンルを切り拓いた作品として高い評価を獲得し、2026年４月より待望の初アニメ化。永瀬アンナ（桜咲朱音役）、江口拓也（練磨家からし役）、高橋李依（高良木ひかる役）、塩野瑛久（阿良川魁生役）ら豪華キャストが名を連ね、アニメーションで描かれる落語の奥深い世界と本格ドラマに注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて、TVアニメ『あかね噺』の先行配信が決定。地上波放送後、４月４日（土）からの毎週土曜日夜24時より、「ABEMAアニメチャンネル」にて先行無料放送するほか、同時に最新話の無料配信を開始。以降クール中ずっと、最新話まで全話を無料見放題で楽しめる。
さらに、「ABEMA」での先行配信を記念したプレゼントキャンペーンも開催決定。『あかね噺』公式アカウント（@akanebanashi_PR）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、２月26日（木）に投稿される本キャンペーン投稿をリポストした方から抽選で３名に「永瀬アンナさん・江口拓也さん・高橋李依さん、３人のサイン入りポスター」をプレゼントする。
(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会
