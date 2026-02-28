3月1日に開催される東京マラソン。2月27日には、太田蒼生選手(GMOインターネットグループ)が取材に応じました。

青山学院大学4年時の前回大会は、レース前には「全体の先頭集団につく」の宣言通り、ハーフマラソンの通過タイムが1時間01分19秒を記録。世界のトップランナーが形成する先頭集団に食らいつきますが、36キロ付近で無念の途中棄権となりました。

今回は、「集団のペース次第ではあるんですけれど、今回は派手なレースはできない」と話し、「日本記録ペースの集団とか、2時間5分台のペースの集団があるならそこについていきたい。ペースは集団次第かな」と話しました。

卒業後はGMOインターネットグループに進み、7月のゴールドコーストマラソンでは2時間8分31秒を記録。1月のニューイヤー駅伝ではチームの初優勝に貢献しました。

この1年には、「マラソンを走ってみて色々な課題がありましたけれど、経験的にも去年よりもワンランクレベルアップしたんじゃないかな」と成長も実感。

「まずはMGC出場権を獲得するっていうことが僕の一つの目標。その目標に向けたレースができればと思っています」と意気込みました。