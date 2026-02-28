PBLIM×オズの魔法使コレクション登場！物語の世界を楽しむ限定アイテム

映画史に残る名作『オズの魔法使』をテーマにした特別なコレクションが「PBLIM」から登場しました。主人公ドロシーと仲間たちの旅をモチーフにしたデザインは、映画の世界観を日常のファッションに取り入める魅力的なラインアップ。袖に施されたロゴ刺繍など細部までこだわった特別仕様で、物語のワクワク感を感じられるアイテムに仕上がっています♡

『オズの魔法使』の世界観を表現

「PBLIM」から登場した限定コレクションは、1939年公開の名作映画『オズの魔法使』をテーマにした特別なシリーズです。

主人公ドロシーや愛犬トト、そして旅をともにする仲間たちをフィーチャーし、物語の印象的なシーンをグラフィックとして落とし込んでいます。

すべてのアイテムの左袖には『オズの魔法使』のタイトルロゴを刺繍。

袖を通すたびに作品の持つワクワク感や高揚感を思い出させてくれる、ファンにはたまらないデザインです。カジュアルに取り入れやすく、日常コーデの主役になるアイテムがそろっています♪

HEAVEN Japanがあべのハルカスに登場！適正下着®体験ポップアップ開催

限定コレクション全アイテム紹介

【PBLIM/オズの魔法使】カラーフォトパーカー



価格：8,990円（税込）

主人公ドロシーと愛犬トトをイメージしたパーカー。ポップな配色が目を惹くネイビーと、着回しやすいグレーの2色展開です。存在感のあるフォトデザインがコーディネートのアクセントになります。

カラー展開：グレー/ネイビー（サイズ：M/L 2サイズ展開）

【PBLIM/オズの魔法使】フォトスウェット



価格：7,990円（税込）

映画の象徴的なシーンをフロントに配置したスウェット。春らしい鮮やかなライトブルーに加え、ベーシックなグレーとチャコールも展開しており、好みに合わせて選べます。

ゆったりとしたシルエットでリラックス感のある着こなしが楽しめます。

カラー展開：グレー/チャコール/ライトブルー（サイズ：M/L 2サイズ展開）

本商品は、ワーナー ブラザース ジャパンとの商品化契約に基づき、グレイスが企画・製造し、アダストリアが販売するものです。

限定コレクションを楽しもう

映画の魅力をぎゅっと詰め込んだ「PBLIM」の『オズの魔法使』コレクションは、作品のファンはもちろん、個性的なカジュアルスタイルを楽しみたい方にもおすすめのシリーズです。

着るたびに物語の旅を思い出せる特別な一枚を、ぜひワードローブに加えてみてはいかがでしょうか♡