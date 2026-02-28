『葬送のフリーレン』人気キャラの設定画に大反響「美人なお姉様なのに…」「フェルンが不機嫌になっちゃう」
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第6話「討伐要請」（通算34話）が27日、日本テレビ系で放送された。新章【神技のレヴォルテ編】に突入したことで、新たなキャラクター設定画＆場面カットが公開された。
【画像】やべー女（笑）公開された『葬送のフリーレン』人気キャラの設定画
第34話では、フリーレンとフェルンが、第1期の【一級魔法使い試験編】に登場したゲナウとメトーデと思いがけない再会を果たすことに。公開された設定画＆場面カットは、ゲナウ＆メトーデとなっている。
設定画＆場面カット解禁にネット上では「いるとフェルンが不機嫌になっちゃうキレイなお姉さん。今回もめっちゃ美しかったメトーデ」「美人なお姉様なのに、小さい娘見ると様子がおかしくなるの好き」「フリーレン界のやべー女」などの声が出ている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
