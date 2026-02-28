歌手の工藤静香（55）が28日、自身のインスタグラムを更新し、人気男性デュオとのショットと、仲良しの人気女優との2ショットを披露した。

「本日 @sukimaswitch_official さんに提供していただいた曲のめちゃくちゃ渋くてかっこいい曲のトラックダウンをしました！歌詞に載せないと言えないようなこと使わない言葉などあり、笑笑 最高に楽しいです」と書き出し、スキマスイッチと自身、エンジニアの甲斐俊郎氏の4ショットをアップ。

「あともう1曲いただいており こちらはこれから作詞をします。火傷しない温度の炎を両手に包んでいるような、ほんわかとしているけど、どこかまでがキュンとくるメロディーです。ぜひ楽しみにしていて下さい。いつも協力してくださるお二人に心から感謝です」とつづると、「作曲大橋卓弥、常田真太郎 編曲スキマスイッチ エンジニア甲斐俊郎」と紹介した。

続けて「そしてにゃおちゃん！！naoko_iijima_705_official TD前になおちゃんの舞台を見に行ってきました！本当みなさん大変そうだけど面白かったよ〜」と絶賛し、自身と女優・飯島直子の密着ショットを披露。

「『NUKIDO〜外から見るか芯から見るか〜』東京から始まり、福岡、愛知、大阪、石川まで、かっこよく、面白く全力で駆け抜けてくれます！皆様もぜひ」と勧めていた。

工藤の投稿に、フォロワーからは「しーちゃん、お疲れ様です 仲良し直ちゃんの舞台を見れて良かったですね 直ちゃんツーショット可愛い〜ほんわかです」「なおちゃんとツーショット素敵すぎます 2人ともめちゃ可愛いです」「とてもお忙しいのに、お付き合いも欠かさない！流石」「ツーショット可愛すぎてやば！！きゅんな曲も楽しみです」といった反響が寄せられている。