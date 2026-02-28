ヒロミ＆ホラン千秋がＭＣを務めるフジテレビ「ザ・共通テン！」が２７日、『芸能人のご自宅９連発！鈴木奈々３億円御殿！クローゼットＴＶ初公開』と題して放送された。

女優でタレント・辺見えみり（４９）の自宅が紹介されると、ヒロミは「憧れるね、こういう綺麗なおうち。いいねぇ」「綺麗なウチだな〜」と感心。鈴木奈々も「おしゃれ！外国みたいですね」と声をあげた。

広々としたリビングにはアンティークな棚などの家具や食器が。アクセサリー類も見せるディスプレイになっており、ヒロミは「お店じゃん、家にこれないよ」、鈴木も「お店」と驚き、ホラン千秋も「センス大好き」。辺見は見せる収納の方が何があるか分かりやすい、と利点を説明する。

母は歌手の辺見マリ。７５歳の現在の姿にヒロミは「きれいな人、おしゃれ」と驚きも。また父は６年前に亡くなった歌手で俳優の西郷輝彦さんで、辺見は「４歳の時に別れてる（両親が離婚）ので、子供時代の思い出はそんなにない」と明かし、「照れながらドラマの感想を言ってくれたり…」と懐かしそうに振り返った。