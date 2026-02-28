孫の成長は何よりの喜び――そう感じながらも、入学祝いや習い事、ちょっとした援助が積み重なり、気づけば家計を圧迫している祖父母世代は少なくありません。年金暮らしの中で続く“孫費用”は、表に出にくいものの、老後資金を静かにむしばんでいきます。本記事では、トータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、孫費用が老後生活に及ぼす影響と後悔しないために知っておきたい考え方を解説します。

「もう限界だった」70代夫婦が抱えていた違和感

重明さん（74歳）と妻の和子さん（72歳）は、都内でつつましく暮らす夫婦です。月の世帯収入は夫婦の年金のみで約24万円。住宅ローンは完済しているものの、医療費や固定資産税、物価上昇の影響もあり、決して余裕がある生活ではありません。

退職時には2,500万円あった貯蓄も、今や約1,200万円にまで減りました。自分たちの生活費の補填、自宅の修繕費などもありましたが、それだけではありません。資産を減らしてきた原因の1つが、“孫費用”でした。

重明さん夫婦には、1人息子とその家族（妻と5歳の子1人）がいます。その息子一家が帰省してくるたびにかかる外食代やレジャー代、孫へのプレゼント、誕生日やクリスマスのお祝い――1回あたりは数万円でも、年間で見れば馬鹿になりません。

夫婦がこれまでに負担してきた孫費用。前年については次のような内容でした。

・誕生日・クリスマスのプレゼント：年間約5万円

・帰省時の外食・レジャー代：年間約7万円

・その他、習い事の発表会や衣装代など：年間約5万円

合計すると、年間でおよそ17万円。波があるので、孫が生まれてからの5年間では軽く100万円を超えています。生活費を少しでも減らそうと値引きの食品を買うような年金暮らしの中では、決して軽い負担ではありません。

それでも重明さん夫婦は「頼られているうちが華だ」と自分たちに言い聞かせ、断ることができずにいました。なにより孫の嬉しそうな顔を見たかったことが、断れなかった大きな理由です。

そんな夫婦が限界を迎える事件が起きたのです。

孫の入学祝いとしておねだりされた「ランドセル」

「そろそろランドセルを用意しなきゃならないんです」

ある日のこと、息子の妻がこう切り出しました。まだ小学校の入学は1年近く先。しかし、今は“ラン活”といって、早くにランドセルを予約・購入するのが当たり前。人気モデルは早く売り切れるのだと言います。

「そんなものなのか、大変だな」と頷いていた重明さんに、息子が帰りがけ、コッソリ声をかけてきました。

「父さん。母さんも一緒にランドセルを見に行かない？ 催促するようで悪いけど、入学祝いで買ってもらえたら嬉しい。じいじ・ばあばからのプレゼントだったら、娘もすごく喜ぶから」

一般社団法人日本鞄協会 ランドセル工業会の調査（2025年版）によると、ランドセルの購入者として「祖父母」が占める割合は54.4％に上っています。つまり、ランドセルを重明さん夫婦が買うこと自体は、特別なことではありません。何らかの形で入学祝いは渡すのだからと了承しました。

しかし後日、息子一家とデパートに赴いた重明さんは目を疑いました。

まさかの値札に「もう限界」

想定していた金額は、せいぜい3万〜4万円。しかし、息子夫婦と孫が指さしたランドセルの値札には10万円と書かれていたのです。どうやら、あらかじめ目をつけていたようでした。

しかし、孫に罪はありません。期待いっぱいでランドセルを背負ってみせる姿を見れば、買わないわけにはいきませんでした。しぶしぶクレジットカードで支払いを済ませた重明さんでしたが、その直後に発せられた息子夫婦のひと言で、積もり積もっていた不満があふれ出ました。

「ついでに学習机も見に行く？」

息子だけをデパートの隅に連れていき、「あんな高いものを買わせるなんて」「こっちは年金だけで暮らしてる。それをわかっていながら」――言葉はヒートアップしていきました。

そして、ついに「親は金づるじゃないんだ。そんなつもりなら、うちには来なくていい！」と怒鳴りつけたのです。

その後、息子一家からは距離を置かれるように。当然、孫とも会えなくなりました。

時間が経つにつれ、重明さんは「あんなことを言うべきじゃなかったのか」という後悔の気持ちが膨らんでいきました。孫と会えないことに、重明さんの妻も落胆を隠せません。しかし家計のことを考えれば、どこかで言うしかなかった。それも現実でした。

無理をしないために大切な考え方

出産祝い、入学祝い、ランドセル、学習机、習い事の初期費用。昔よりもモノの値段が上がっている今でも、「孫へのお祝いは祖父母が出してくれるもの」と期待されます。

しかし、祖父母側の収入は年金が中心で、今後増える見込みはほとんどありません。無理をすれば、老後資金そのものを削ることになります。

もちろん孫のために何かしてあげたいという気持ちは自然なものです。ただし、それが「生活を脅かすほどの負担」になっているなら、立ち止まる必要があります。

大切なのは、金額ではなく「できる範囲」をはっきりさせることです。最初から上限を決め、「入学祝いは3万円まで」「高額なものは一部負担にする」と伝えておくだけでも、期待値は大きく変わります。

また、「出せない」ことが「愛情がない」わけではありません。一緒に過ごす時間や言葉での応援も、孫にとっては十分な贈り物になります。

孫費用は「善意」だからこそ線引きが必要

今回の重明さん夫婦のケースも、後から冷静に振り返ると、言い方次第で結果は違ったかもしれません。感情が高ぶった状態での言葉は、取り返しのつかない溝を生むことがあります。

・金銭的に厳しい現実を、具体的な数字を交えて説明する。

・「応援したい気持ちはあるが、これ以上は難しい」と率直に伝える。

それだけでも、理解を得られる可能性は高まります。孫費用は義務ではなく、あくまで善意です。だからこそ、無理をして続けると不満が残ってしまいます。老後の安心と、家族関係の両立のためには、「出せるお金」と「出したい気持ち」を切り分けて考えることが欠かせません。

「祖父母が払うのが当然」――そんな空気があっても、それは絶対ではありません。支援は「義務」ではなく「選択」です。老後の安心を守りながら、無理のない形で孫と関わる。そのバランスこそが、これからの祖父母世代にとって後悔しないための現実的な向き合い方といえるのではないでしょうか。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®