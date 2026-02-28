デビュー10年を経てさらに進化！

マツダは2025年12月11日、コンパクトSUV「CX-3」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。

新ラインナップの中で最も手頃な価格帯となる「15S Urban Dresser II」とは、どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがマツダの最小「ちいさな“高級”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

CX-3は2015年2月にデビューした、「デミオ（現在のマツダ2）」をベースとするコンパクトSUVです。

マツダのデザインテーマである「魂動デザイン」を採用しており、洗練された美しさと力強さを兼ね備えた外観が大きな特徴となっています。

インテリアも同様にモダンで上質な仕立てが施されており、デザインや質感を重視するユーザーから「ちいさな高級モデル」として高い支持を集めてきました。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1780mm×全高1550mm、ホイールベースは2570mmで、都市部での取り回しのしやすさと、SUVらしい存在感を兼ね備えています。

パワートレインにはマツダ独自の「SKYACTIVテクノロジー」が採用されており、パワフルな走りと低燃費を高い次元で両立しており、現在のラインナップとして、ベーシックな1.5リッターガソリンエンジン「SKYACTIV-G 1.5」と、1.8リッターディーゼルターボ「SKYACTIV-D 1.8」の2種類を用意しています。

今回実施された一部改良における最大のポイントは、グレード展開の見直しです。

改良後のラインナップは、ガソリンモデルの「15S Urban Dresser II（イチゴーエス アーバン ドレッサー ツー）」と、ディーゼルモデルの「XD Vivid Monotone II（クロスディー ビビッド モノトーン ツー）」の2グレードに集約されました。

従来設定されていた「15S Touring」「XD Touring」「15S Vivid Monotone」の3グレードは廃止となり、よりコンパクトなラインナップへと整理されています。

新ラインナップの中で最も手頃な価格帯となるのが、ガソリンモデルの15S Urban Dresser IIです。価格は消費税込みで270万4900円（2WD）です。

ボディカラーは5色から選択可能で、魂動デザインを一層際立たせる人気色「ソウルレッドクリスタルメタリック」も選べます。

インテリアは合成皮革とグランリュクスを組み合わせたシートをピュアホワイトとライトブラウンの2色でコーディネートしており、シンプルながらも上品な空間に。

最安グレードとはいえ、ステアリングヒーターや運転席・助手席シートヒーター、フルオートエアコン、電動パーキングブレーキといった快適装備が標準で備わっており、装備の充実ぶりは十分すぎるほどです。

また、オーディオやナビゲーション機能、車両情報の表示、360度モニターにも対応した「マツダコネクト」も標準装備されています。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキ、誤発進抑制システム、レーダークルーズコントロール、ブラインドスポットモニター、後側方接近車両検知といった先進機能が全車に標準装備されており、安全機能は十二分でしょう。

さらに今回の一部改良では、暗い夜道でも視認性に優れた「アダプティブLEDヘッドライト（ALH）」と「自動防眩ルームミラー」が新たに標準装備に加わり、装備内容がいっそう充実しました。

最上級モデルのディーゼル4WD車「XD Vivid Monotone II（4WD）」の価格は355万7400円で、最安モデルである15S Urban Dresser IIとの差は85万2500円にのぼります。

グレードが整理されて「最安モデル」という位置づけになりましたが、基本性能や安全装備、インテリアの質感においては最安モデルという印象をまったく感じさせない仕上がりです。

※ ※ ※

一部改良を経てラインナップをより研ぎ澄ませた新型CX-3は、マツダらしいデザインと質感へのこだわりをそのままに、さらに選びやすいモデルへと進化を遂げました。

コンパクトSUVをお探しの方にとって、注目の一台といえるでしょう。

しかしながら残念なことに、マツダはCX-3の国内向け車両の生産を2026年2月末で終了するとアナウンスしています。

注文数が上限に達し次第、受注締め切りとなるため、上質な最廉価モデルを購入したい人は、マツダディーラーへ急いでください。