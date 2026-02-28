＜速報＞米女子シンガポール決戦は3日目に突入！ 日本勢最上位の山下美夢有は10時過ぎにティオフ
＜HSBC女子世界選手権 3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞シンガポールで開催中の米国女子ツアーは、日本時間午前9時5分に第3ラウンドがスタートした。
【写真】ホールインワン賞はレクサスの高級車
10人が出場する日本勢では、2日目を終え33位につけた岩井明愛が先陣を切り、同9時10分に1番からプレーを開始している。同32分には岩井千怜、同43分に勝みなみと西郷真央、同54分に竹田麗央と馬場咲希が、いずれも1番からスタートしていく。トータル4アンダー・19位タイにつける古江彩佳は同10時5分に競技を開始。日本勢最上位の11位からの浮上を目指す山下美夢有は、その一組後の同16分にコースに飛び出していく。吉田優利、笹生優花はともに10番からラウンドを開始する。2日目を終え単独首位に立つのは、トータル9アンダーのオーストン・キム（米国）。トータル8アンダー・2位タイにミンジー・リー（オーストラリア）、アリヤ・ジュタヌガーン（タイ）、ユ・ヘラン（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞HSBC女子世界選手権 リーダーボード
