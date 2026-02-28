評価を上げる激闘とSNSでの大バズり。人気日本人女子レスラーが充実の“誕生日ウィーク”を複数のオフショットとともに振り返り、ファンも反応している。

【画像】日本人美女、豪快に“ビールかき込む”オフショット（5枚目）

WWEスーパースターのジュリアが日本時間27日、自身のインスタグラムを更新。最新ビジュアルと自身の誕生日を祝ったとみられるオフショットなどを公開した。

同21日の「SMACK DOWN」では人気者リア・リプリーとシングルマッチで対戦。他レスラーの介入で決着こそつかなかったものの互角以上の戦いを繰り広げると、現地CM中にリアにお見舞いした無慈悲な“顔面スタンプ”がSNSで大バズり。現地で32歳となる誕生日の前日に、彼女の評価を高めるきっかけとなっていた。

一方、オフで見せる姿はビールをガッツリかき込むなどギャップ全開。「ジュリアはいつもビールを頼んでいるね！」とファンからツッコミが入るほどの偏愛っぷりのようだ。他にも「誕生日おめでとう！もっと活躍が見たい」「いつも可愛い」「ジュリアのこの写真が大好きだ」「素晴らしい誕生日の週を過ごしたことを願っています」などと祝福のコメントが多く並んでいた。

なお、ジュリア本人が印象的な活躍を見せるのと同時に、彼女の秘書役を務める相棒キアナ・ジェームズも「イリミネーション・チェンバー」本戦出場を決めるなど躍進。巷では「独立（裏切り）フラグでは？」といった噂も流れており、32歳となったジュリアを取り巻くストーリーにも今後影響を及ぼしそうだ。

