病院に行っても解決しない謎の腰痛の原因とは！？

腰痛のきっかけは○○神経にあり

ある日突然、腰に痛みが走り、触ると気になる。腰を痛めるような運動や作業をしたわけではないけど……。そんな加齢や外傷とは異なる、原因不明の腰痛が非常に増えています。こういった症状は、病院で検査をしても、原因が判明しないことが多く、マッサージや整体、針などの施術をしても一時的な改善にしか繋がりません。病院では痛み止めと筋弛緩薬だけを処方され、高いマッサージ代だけが積み上がっていく。そんなふうに、痛みの原因を知らないまま、なんとなく対処した気持ちになっている人が意外と多くいます。

しかし、そんな原因不明の腰痛に悩む人には、ある共通点がありました。それは、人間関係で大きなストレスを抱えていたり、生活習慣が乱れていること。そう、ストレスや不摂生などで、「自律神経」が乱れたことによるものだったのです。精神的ダメージは、ストレスとなって自律神経のバランスを崩し、その結果、長引く慢性的な腰痛が発生している可能性があります。

他にも、頭痛、肩こり、動悸、便秘、冷え性など、日々の生活で体調不良を感じませんか？それらのトラブルも腰痛同よう、自律神経の乱れからくるものです。本書『原因不明の腰痛は自律神経が9割』を読んで実践すれば、あなたを困らせる腰痛トラブルだけでなく、多くの体調不良も解消できます。さあ、腰痛の元になる自律神経を今こそ整えましょう！

病院に行ってもなぜか治らない腰痛の理由

実は腰痛に悩み、その原因を探す迷える人は非常に多くいます。というのも外傷や加齢による腰痛であれば原因特定が可能ですが、検査をしても特定できない謎の腰痛の患者が非常に多いのです。その割合はなんと85％といわれています。

あなたの不調の原因は自律神経にあり

自律神経の乱れは体と心に段々とダメージを与えます。謎の腰痛をはじめとする体的な不調では、頭痛、肩こり、便秘、冷え性などが現れることも。心の不調ではやる気が出なかったり、不眠、不安感、イライラなどが生じ、さまざまな病気や体調不良を生むことになります。

【出典】『原因不明の腰痛は自律神経が9割』

著：小林弘幸/順天堂大学医学部教授 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

順天堂大学医学部教授。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。スポーツ庁参与。順天堂大学医学部卒業、同大学院医学研究科を修了。ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、現職。自律神経研究の第一人者として、トップアスリートや文化人のコンディショニング、パフォーマンス向上指導に携わる。『医者が考案した「長生きみそ汁」』（アスコム）、『死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい』（幻冬舎）など、著書も多数。