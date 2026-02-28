女優の高田夏帆が日韓共同制作の縦型ショートドラマ「韓ドラみたいな彼と私」（３月２７日午後５時からＢＵＭＰで配信スタート）に出演することが２８日、発表された。韓国ドラマの“王道”を、日本のリアルな生活感に落とし込んだラブストーリーでＰＥＮＴＡＧＯＮのホンソク、ＮＯＡも出演する。

距離が近すぎる年下の韓国男子、不器用ながらも誠実な幼なじみ、その間で揺れ動く２９歳女性の感情を軸に、ときめきと共感が交差するラブストーリー。日本テレビの縦型動画ブティック「ＶＩＲＡＬ ＰＯＣＫＥＴ」と韓国のＩＰスタジオ「ＬＥＺＨＩＮ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」による日韓共同制作。韓国ドラマさながらの世界観を、スマートフォン向けにショートドラマとして仕上げた。

韓国ドラマ好きの高田が２９歳のＷＥＢデザイナー・椎名モカを演じる。「日本の生活感を残したまま、韓国ドラマあるあるがたくさん盛り込まれています」。撮影を振り返り「日本の撮影にはない空気感は緩急があって新鮮でとても楽しかったです。ホンソクさんが日本に来てこのドラマに参加して下さったおかげで、この作品の説得力も増しました！ この時の私の全てを乗せて駆け抜けたつもりです」と胸を張った。

ＢＵＭＰはｅｍｏｌｅが運営するショートドラマアプリ。漫画アプリのように「待つと無料」で楽しむことが可能で、１話税込み９７円の課金や広告視聴でもドラマを視聴できる。