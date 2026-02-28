²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡G¥ê¡¼¥°¤ÇÁ°È¾¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ëµé¤ÎÌöÆ°¡ª8ÆÀÅÀ11A¡¡¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡¡¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º¡Ý¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯2·î27Æü¡Ë
¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¥á¥¤¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¸ÔÈ´¤¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÁ°È¾¤«¤é8ÆÀÅÀ11¥¢¥·¥¹¥È¤È¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ëµé¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â64¡¼54¤È10ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ë¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó¡¦¥Ï¡¼¥ÉÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾¤«¤éÂçË½¤ì¡£¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ëµé¤È¤Ê¤ë26ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç2ÀïÏ¢Â³¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿²ÏÂ¼¡£Âè1Q»Ä¤ê10Ê¬22ÉÃ¤Ë¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ½éÆÀÅÀ¡£»Ä¤ê8Ê¬58ÉÃ¤Ë¤Ï½é¥¢¥·¥¹¥È¤â·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬56ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬27ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2Ê¬25ÉÃ¤Ç¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£»Ä¤ê59ÉÃ¤Ë¤Ï3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê6ÉÃ¤Ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤â°ú¤Â³¤½Ð¾ì¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥§¥¤¥À¥¦¥§¥¤¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ê11Ê¬12ÉÃ¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê10Ê¬44ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê10Ê¬19ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê9Ê¬53ÉÃ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¸Ô¤òÈ´¤¤¤¿¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£»Ä¤ê9Ê¬18ÉÃ¤Ë¤Ï3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤ÆÏ¢Â³¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê8Ê¬48ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê6Ê¬53ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë»Ä¤ê6Ê¬4ÉÃ¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ç¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬37ÉÃ¤Ë¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡£»Ä¤ê5Ê¬9ÉÃ¤Ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤ÆÁ°È¾¤À¤±¤Ç11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï18Ê¬½Ð¾ì¤Ç8ÆÀÅÀ11¥¢¥·¥¹¥È1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï12ËÜ»îÅê¤Ç3ËÜÀ®¸ù¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï1ËÜ»îÅê¤·¤¿¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£