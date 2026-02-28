3月20日よりイオンシネマ釧路にて先行公開、今秋全国公開される渡邊圭祐主演映画『2126年、海の星をさがして』の特報映像と場面写真が公開された。

本作は、かつて熱中したRPGゲーム『G.G.O.』の続編の舞台誘致をきっかけに、地元・釧路で再会した幼なじみたちが、街の未来のために奮闘する物語。釧路市民の郷土愛（シビックプライド）の醸成を目的に「釧路市シビックプライド醸成長編映像制作実行委員会」を組成し、映画制作による地域活性化、地方創生支援を目指したプロジェクトで、2025年9月末から10月中旬まで釧路市を中心に行われた撮影では、多くの市民エキストラも参加した。

監督を務めたのは、『ガメラ』シリーズ、『デスノート』などの金子修介。脚本は『夜明けまでバス停で』『「桐島です」』などの梶原阿貴が手がけた。劇中には、釧路港、新富士市場、釧路和商市場、釧路湿原、阿寒湖畔など、釧路市内の多彩な場所が登場する。

本作で映画初単独主演となる渡邊は、主人公のゲームオタク・巌を演じる。ヒロイン・燈を演じるのは、NHK連続テレビ小説『わろてんか』などの葵わかな。2人に協力する幼なじみ役で、大河ドラマ『豊臣兄弟！』などの上川周作、ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した小西桜子が出演するほか、東京の不動産・金融コンサルタント役に萩原聖人、巌の母役に小林聡美が扮する。

代わり映えのしない日々を過ごしていた釧路在住のゲームオタクの巌（渡邊圭祐）は、中学時代に友達と熱中した世界的ヒットゲームの次回作の舞台の候補地に、上海と釜山と並び、地元・釧路が挙がっていることを知る。市場で店を開く母と二人暮らしの巌は、ゲームの世界を通して、北極海航路開通時には北のシンガポールともなりえる港湾都市「釧路」が持つポテンシャルを世界に発信し、観光客を増やそうと考え、東京から戻ってきた燈（葵わかな）ら幼なじみたちと共に、ゲームのロケ誘致を目指して奮闘する。最大のピンチを乗り越え、国際プレゼンの準備が進む一方で、巌にはやり残したことがあった……。

映画『2126年、海の星をさがして』特報

公開された特報映像は、巌（渡邊圭祐）が、「『G.G.O.』のパート2が出るらしいんだよ。釧路が候補地になってて、俺、（プレゼン）やってみようかと思って」と興奮気味に話すシーンから始まる。2026年度で運行の終了が予定されている「くしろ湿原ノロッコ号」に乗る巌、燈（葵わかな）、空（上川周作）が、「チーズ」の代わりに、釧路の名物の「ザンギ～」と写真を撮る姿が映し出される。また、東京の不動産・金融コンサルタントの有働（萩原聖人）が、「（シンガポール港がアジアの物流拠点として機能しているように、北米、欧州からの穀物輸入の拠点として）釧路は北のシンガポールになれると思っています」と燈らに話すシーンや、釧路出身の久保千咲が演じる有働の部下・チサトがスマホを見ているシーンも使われている。

あわせて公開された場面写真には、市場で売り込みをする渡邊の姿などが切り取られている。

主演の渡邊からはコメントも到着した。

・渡邊圭祐（東面巌役）コメント

釧路を舞台に釧路の魅力を存分に活かしながら、郷土愛に溢れた男性の東面巌役をさせていただきました、渡邊圭祐です。私自身初釧路でありましたが、もう虜です。この感覚がきっと映画にも現れていることと思います。釧路出身や在住の方々、釧路に訪れたことがある方にはココ！ココッ！となるスポットだらけだと思います。懐かしい感覚を感じていただきながら、幼馴染たちの青春群像劇をお楽しみいただければ幸いです！

