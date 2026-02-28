無料動画配信サービス「TVer」および「TBS FREE」にて実施中の「TBS春の人気番組特集」第2弾として、『アンナチュラル』『妻、小学生になる。』などTBSドラマ約50作品の期間限定無料配信がスタートした。

第2弾では、4月スタートの新ドラマ出演キャストの過去作を多数配信。4月期金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』主演の岡田将生が出演した『小さな巨人』や、日曜劇場『GIFT』主演の堤真一が出演した『妻、小学生になる。』、火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』に出演する松山ケンイチの過去作『100万回 言えばよかった』などがラインナップされている。

さらに、地上波放送終了後初の無料配信となる作品も登場。日曜劇場『GIFT』への出演が発表された本田響矢が出演するラブコメディ『恋愛のすゝめ』をはじめ、『Heaven？～ご苦楽レストラン～』『理想ノカレシ』『あのクズを殴ってやりたいんだ』の4作品が初無料配信となる。

そのほか、『アンナチュラル』『君の花になる』『9ボーダー』などの人気作に加え、TVer初配信となる作品も多数登場。第1弾の『パパはニュースキャスター』などと合わせて、約60作品が配信される。

なお、U-NEXTでは特集配信の全作品が全話見放題で配信される。（文＝リアルサウンド編集部）