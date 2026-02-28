「γ-GTPが低い」のは問題ない？ 数値が下がる理由と受診の目安を医師が解説

γ-GTPが低い場合は一般的には心配する必要はありません。低い数値は肝臓が健康であることを示しています。ただし極端に低い数値が続く場合や他の検査値に異常がある場合は、稀ではありますが別の疾患が隠れている可能性も考えられます。バランスの取れた健康管理を続け、定期的な健診で全身の状態を把握することが大切です。

監修医師：

藤原 大輔（医師）

γ-GTPが低い場合の意味

【経歴】1999年香川大学卒業1999年４月香川大学放射線科勤務2000年４月岡山大学第二内科勤務2000年６月十全総合病院勤務2001年６月岡山赤十字病院勤務2011年５月クリニック開業2022年８月以降体調不良により離職中【免許・資格】総合内科専門医消化器内視鏡学会専門医消化器病学会専門医

γ-GTPが低い場合は、一般的には心配する必要はありません。γ-GTPは肝臓や胆道に障害があるときに上昇する指標であるため、低い数値は肝臓が健康であることを示しています。基準値以下で他の肝機能検査の結果が正常であれば、特に問題はないといえるでしょう。

ただし、極端に低い数値が続く場合や、他の検査値に異常がある場合は、稀ではありますが別の疾患が隠れている可能性も考えられます。気になる場合は、医師に相談してみることをおすすめします。

特に注意が必要なケース

γ-GTPが低くても、体調不良や他の検査値の異常がある場合は、総合的な評価が必要です。たとえば、極度の倦怠感や体重減少、むくみなどの症状がある場合は、栄養状態や内分泌系、腎機能などの検査を行い、全身の健康状態を確認します。

また、妊娠中や授乳中の女性では、ホルモンバランスが変化します。γ-GTPが大きく変動することはまれで基本的には問題ありませんが、定期的な健診を受けて経過を見守ることが大切です。

バランスの取れた健康管理

γ-GTPが低いことは、肝臓の健康が保たれている証拠ですが、それだけで全身の健康が保証されるわけではありません。他の血液検査の項目や、血圧、体重、生活習慣など、総合的に健康状態を評価することが重要です。

バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理など、日々の生活習慣を整えることで、肝臓だけでなく全身の健康を維持できます。定期的な健康診断を受け、自分の身体の状態を把握し続けることが、長く健康でいるための基本です。

まとめ

γ-GTPは肝臓や胆道の健康状態を示す重要な指標であり、数値の上昇は肝細胞の障害や胆汁うっ滞を反映しています。主な原因としてアルコールの過剰摂取が知られていますが、肥満や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病、薬剤の影響、胆道系疾患なども関与します。高い状態を放置すると肝硬変や肝がんへと進行するリスクがあるため、早期の対処が不可欠です。改善には食事の見直し、運動習慣の確立、禁酒や節酒が有効であり、必要に応じて医療機関での治療を受けることが大切です。定期的な検査で数値の推移を確認し、専門医の指導のもと適切な管理を続けることで、肝臓の健康を守り、全身の健康維持につなげることができます。

参考文献

厚生労働省「e-ヘルスネット - アルコールと肝臓病」

日本消化器病学会「肝機能異常」

国立国際医療研究センター 肝炎情報センター「肝炎について」

日本肝臓学会「NASH・NAFLDの診療ガイド」

厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2013」