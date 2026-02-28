中国帰化は「時間のムダ」だったのか…ミラノ五輪で屈辱ノーメダルの“韓国元エース”、中国で批判の嵐

韓国から中国に帰化したショートトラック選手リン・シャオジュン（韓国名イム・ヒョジュン）をめぐる中国国内の世論が穏やかではない。オリンピックの舞台で期待に及ばない成績に終わったなか、彼の帰化過程やパフォーマンス全般をめぐる批判が再び水面上に浮上している。

中国国内では最近、リン・シャオジュンが最近の競技成績と発言をめぐり、国内外で論争の中心に立っていると伝えられた。国内メディアの報道によると、特にはオリンピックでの成績とSNSのメッセージが同時に問題視されているという。

リン・シャオジュンは韓国で生まれ、2018年平昌冬季五輪では「イム・ヒョジュン」として韓国ショートトラックのエースを担い、男子1500mで金メダル、500mで銅メダルを獲得した。

しかし、一連の事件を経て国籍を変更した。リン・シャオジュンは韓国代表時代の2019年6月、同性の後輩選手に対する強制わいせつ疑惑で物議を醸し、大韓氷上競技連盟から資格停止1年の重懲戒を受けた。

その後、2021年に最高裁で無罪判決を受けたが、すでに帰化手続きが進行していた状態だった。国際オリンピック委員会の規定により、国籍変更後は3年間の待機期間を経なければならない。そのため、2022年北京冬季五輪への出場は実現しなかった。

そして今回、ミラノ・コルティナ冬季五輪を通じて再びオリンピックの舞台に立った。

だが、成績は期待に及ばなかった。500m、1000m、1500mの個人戦すべてで準々決勝を突破できず、混合団体リレーも準々決勝までの出場にとどまった。男子5000mリレーも準決勝敗退で終わり、表彰台には一度も立つことができなかった。

中国のSNSでは批判世論が急速に拡散している。「帰化という選択自体に実益がなかった」という主張から、「レース運びが消極的だった」という指摘までさまざまな反応が相次いだ。一部のファンは帰化過程とその後の歩み全般を問題視した。

こうした状況の中、リン・シャオジュンは自身のSNSを通じて立場を明らかにした。彼は「再びオリンピックの舞台に立つことを許してくれた国家に感謝する。一生忘れられない栄光だ」と伝えた。しかしこの表現をめぐっても新たな論争が続いた。

バスケットボール解説者のフー・ジョンハオは、この発言が優勝コメントのように誤解される余地があると指摘した。サッカー評論家のリー・ピンカンも、帰化に投じられた費用と成果に対する効率性を公開すべきだと主張。北京五輪出場断念と今大会の成績に言及し、当時の決定が十分に予測可能なリスクだったのか検証すべきだと批判した。さらに、宣伝効果に依存する選手として消費される危険性も提起した。

かつて世界トップクラスの実力を誇った選手のキャリアは、いま重大な岐路に立っている。8年前の平昌で見せた爆発力と現在の成績との間に大きな隔たりがあるためだ。帰化という選択、オリンピック復帰、そして期待以下の結果。複合的な要素が絡み合い、論争は容易に沈静化しない雰囲気だ。

リン・シャオジュンが今後の国際大会で巻き返しに成功できるのか、それとも世論の流れがさらに激しくなるのか。当面の間、中国スケート界の主要な話題として残る見通しだ。

（記事提供＝OSEN）