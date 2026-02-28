GK鈴木彩艶、出場せずも昨年11月以来のベンチ入り！ パルマはカリアリとドロー
パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、約3カ月ぶりに戦列復帰を果たした。
鈴木は今季開幕から公式戦全13試合に出場していたが、昨年11月8日に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折。その後、日本で手術を受け、リハビリを余儀なくされていたが、今月6日には個別トレーニングに復帰した様子も報告されており、復帰に向けて着実に前進していることが明らかになっていた。
戦列復帰の時期には注目が集まっていたなか、鈴木は27日に行われたセリエA第27節のカリアリ戦でベンチスタートとなったものの、約3カ月ぶりに招集メンバー入りを果たした。
試合は62分にマイケル・フォロルンショの強烈なロングシュートでカリアリが先制したが、83分にガエターノ・オリスターニオのゴールでパルマ・カルチョが追いつき、1−1のドローに終わった。なお、リーグ戦16試合ぶりに戦列復帰した鈴木に出場機会はなかった。
次節、パルマ・カルチョは8日にアウェイでフィオレンティーナと、カリアリは同日にホームでコモとそれぞれ対戦する。
