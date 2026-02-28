2月27日放送の「パーラーカチ盛りABEMA店」にて、パチンコファンなら誰もが立ち寄る「景品交換所」の裏側で育ったという、前代未聞のルーツを持つ芸人が登場した。今回の企画「パチ業界丸わかり！パチ芸人分布図」のプレゼンターとして初登場したのは、お笑いコンビ・パピヨンのノリ。見取り図・盛山晋太郎からパチンコの知識を問われると、ノリは「（パチンコは）全く知らないんですけど、たまたま家が、プラスチックの中に入った金を買い取るお仕事で」と、実家が景品交換所であることを告白し、スタジオを騒然とさせた。

【映像】スタジオ騒然！ノリによる“例の小窓”秘話

この衝撃の事実に、さらば青春の光・森田哲矢は「すごいやろ！俺らが交換に行く奥が家やろ。そんなところ見たことあるか？」と絶叫し、家の構造に興味津々の様子を見せた。ノリによれば、交換所の建物自体が実家であるため「光が差し込まないですよ」と、その特殊すぎる住環境を明かして一同の爆笑を誘った。

さらに驚くべきは、その特殊すぎる日常生活の全貌だ。交換所の象徴ともいえる“あの小窓”が、家族のコミュニケーションツールとして機能していたという。子どもの頃、学校に持っていくプリントや体育着などの忘れ物があると、小窓を通じてやり取りをしていたというエピソードには、盛山も「小窓で遊んだりせんかった？」と思わず食いついた。また、私生活でのデリバリー利用についても、ピザを頼んだ際は玄関ではなく小窓から受け取っていたと告白。その際、「Mサイズは入るんですけど、Lサイズは（小窓を）通らない」というトークで笑いを誘った。

パチンコホールのすぐそばにありながら、最も謎に包まれている交換所の奥側。そこで育ったノリの口から次々と飛び出す規格外の「実家あるある」に、出演者たちは終始圧倒されっぱなしであった。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

