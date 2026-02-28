「大和証券 Mリーグ2025-26」2月27日の第1試合で、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）が、その代名詞とも言える「トルネードツモ」を炸裂させ、劇的な逆転劇で会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

【映像】卓が割れる！？瀬戸熊直樹、激しい“トルネードツモ”

勝負の分水嶺となったのは、オーラスの南4局だ。瀬戸熊は3万3500点持ちの2着目で、トップ目の赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）とは3500点差。瀬戸熊の配牌にはドラの6索が2枚、さらに西と九万が対子という、勝負を懸けるに十分な材料が揃っていた。

ここから瀬戸熊の手牌は縦へと伸びていく。九万を暗刻にし、3索が対子、さらに西も暗刻にするという猛烈な勢いで手牌を育て上げた。一方、逃げ切りを図る浅見も9巡目にカン4筒を埋め、平和・赤の四・七万待ちでテンパイを入れる。ダマテンで静かに息を潜める浅見に対し、瀬戸熊は11巡目に3枚目のドラ・6索を引き入れ、3・6索のシャンポン待ちでテンパイ。出アガリは6索のみ、三暗刻がつくという勝負手だ。

ソウズが横に伸びればリーチの選択肢もあった中、終盤14巡目、瀬戸熊の指先が4枚目となるドラの6索を捉えた。その瞬間、右手を強く返し、卓上にバチンと牌を叩きつける渾身の「トルネードツモ」が炸裂した。

赤牌を除き、全てのドラを集めきってのツモ・三暗刻・ドラ4の親跳満、1万8000点の加点に成功した瀬戸熊は、一気に浅見を突き放してトップ目に浮上。そのまま逃げ切り、見事な逆転勝利を収めた。この圧巻の幕切れに、ファンからは「ばちこーーん」「うひょー」「うおおおおおお」と歓喜の叫びが上がり、「とんでもねえの来た」「トルネードきたー！」「暴君炸裂」「すごいー！！」と、その破壊力に圧倒されるコメントが相次いだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

