¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¤É¤¦¸«¤¿¡©ÊÆ»ï¡ÖºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¡Ä¡×
¡¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿°µ´¬¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤¬¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤â¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£²£·Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹çÁ°¤Ëµ¢¹ñ¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò´º¹Ô¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤ºÇ¶¯¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÂ©¤ò¤Î¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤âÂçÃ«¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤Ï£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄÁ¤·¤¤ÂÇ·âÎý½¬¥·¥ç¡¼¤ËÆüËÜ¤ÎÂç´Ñ½°¤¬Ç®¶¸¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï£²£¸¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£±£±ËÜÊü¤Ã¤¿ºô±Û¤¨¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤ò¾Æ¤¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¤ò±¿¤Ó¡¢¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¡£Æ±»ï¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëÁª¼ê¡ÊÂçÃ«¡Ë¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Èà¤¬Íè½µ¤«¤éÂ¾¹ñ¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¾¤«¤·¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¼ÂÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï£³·î£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤é¤º¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤±¤ËÇúÈ¯Åª¤ÊÂÇ·â¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£