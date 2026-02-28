大谷翔平のフリー打撃“映像”が話題に

“最新情報”がアップグレードされておらず、困惑したファンも見られた。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前に打撃練習を行い、28スイングで11本の柵越えをマークした。あまりの“衝撃”に情報が海を渡って米国にも届いた様子だったが、まさかの“誤り”もあった。

米スポーツ局「FOXスポーツ」が「中日ドラゴンズの全員が、今日のショウヘイ・オオタニの打撃練習を見ていた」と綴って、公式X（旧ツイッター）を更新。ただ、同時に掲載された映像が3年前の前回大会前のものだった。

この光景にファンはSNSなどで「この映像は2023年のだよ」「ところで、この映像は2023年に撮影されている」「それ、3年前や」「これ前のときじゃん」「これは2023の映像だわ」などの“ツッコミ”を入れていた。

大谷はフリー打撃の1周目は7スイングで2本の柵越え。2周目に入った際にはドジャースで使用している登場曲が流れる粋な演出があった。そこで4階席の特大の一発を放つと拍手喝采が沸き起こった。前回大会が開催された3年前の中日戦前には27スイングで9本の柵越えを披露。右翼5階席にも叩き込むなど、ファンや選手の度肝を抜いた経緯があった。（Full-Count編集部）