この新作、見逃せない！【UNIQLO：C】羽織るだけでオシャレ♡「サマ見えコート」

春に向けて、サラッと羽織れる薄手のアウターが気になる今の時期。大人のデイリーコーデを格上げするなら、【UNIQLO：C（ユニクロシー）】の新作コートが狙い目かも。洗練されたノーカラーデザインやすっきり着られるショート丈など、一点投入でサマ見えが期待できます。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、毎日のスタイリングで手放せなくなる予感。

顔まわりがすっきり見えるノーカラーデザイン

【ユニクロ】「ノーカラーロングコート」\7,990（税込）

エレガントな雰囲気のロングコート。装飾が少ないぶん縦のラインが強調されて、羽織るだけでスタイルアップが期待できます。すっきりとしたノーカラーデザインなので、襟付きのインナーやスカーフとも好相性。スポーティーなバックル付きのベルトが、カジュアルなエッセンスをプラス。ネイビー・ベージュのベーシックカラーを揃えており、どちらもオンオフ使いやすいのが魅力的。

シルエットがアレンジできるドロスト仕様

【ユニクロ】「ユーティリティショートコート」\9,990（税込）

フロントポケットが目を引くユーティリティコート。内側のドロストやサイドのファスナーで、シルエットのアレンジが楽しめます。公式サイトには「撥水機能、防風性を持った素材」とあり、天候を問わず気軽に羽織れそう。ダークグリーンのほか、ブラック・ブラウンと落ち着いたトーンのカラー展開。

